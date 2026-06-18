俺はタツオ（30代）。スズカ（30代）と結婚して2年目で息子のライが生まれました。息子が生まれる前のスズカは、癒し系で一緒にいてとても楽しかったです。「この人となら気を遣わない、心地よい家庭が作れる」とそう思っていたのですが……息子が生まれた瞬間に、スズカは変わりました。今まではたくさんのことを俺のために頑張ってくれていたのに、今では俺のために少しの努力もしたくないような態度が、俺を傷つけてストレスに