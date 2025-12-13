¡ÚÆÈ¼«¡Û¼«Ì±5ÉÜ¸©Ï¢¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ë»Ù½Ð¡¡À¯¼£»ñ¶â¤«¤é111Ëü±ß¡¢²ñ¹çÈñ
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î»°½Å¡¢Âçºå¡¢»³¸ý¡¢Ä¹ºê¡¢¼¯»ùÅç¤Î¾¯¤Ê¤¯¤È¤â5ÉÜ¸©Ï¢¤¬2023Ç¯¡¢²ñ¹çÈñ¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ä¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë·×Ìó111Ëü±ß¤òÀ¯¼£»ñ¶â¤«¤é»Ù½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬13Æü¡¢À¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¶â¤¬¸¶»ñ¤ÎÀ¯ÅÞ¸òÉÕ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿Å¹¤Ø¤Î»Ù½Ð¤ÏÊª²Á¹â¤Ë¶ì¤·¤àÍ¸¢¼Ô¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤Ë¤¯¤¯¡¢ÈãÈ½¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£
¡¡À¯ÅÞ»ÙÉô¤Ç¤¢¤ëÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤Ï¡¢À¯¼£³èÆ°Èñ¤Î»Ù½Ð¤¬1·ï5Ëü±ß°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ßµºÜµÁÌ³¤¬À¸¤¸¤ë¡£¾¯³Û¤Î¾ì¹ç¤ÏµºÜµÁÌ³¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ»Ù½Ð¤ÏÌó111Ëü±ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡À¯ÅÞ¸òÉÕ¶â»ÈÅÓÅùÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È5ÉÜ¸©Ï¢¤Ï23Ç¯¡¢ÅÞËÜÉô¤òÄÌ¤¸1590Ëü¡Á6230Ëü±ß¤ÎÀ¯ÅÞ¸òÉÕ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ø¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â»Ù½Ð¤Ï¾åÌî¸°ìÏº¸üÀ¸Ï«Æ¯Áê¤äÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ½êÂ°µÄ°÷¤ÎÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤Ç¤âÁê¼¡¤®È¯³Ð¤·¤¿¡£
¡¡¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¼èºà¤ËÂçºåÉÜÏ¢¤Ï¡Ö±ß³ê¤Ê¾ì¤È¤Ê¤ë¤è¤¦°û¿©¤òÈ¼¤¦¾ì¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¡£»°½Å¸©Ï¢¤Ï¡Ö»Ø¿Ë¤òºöÄê¤·¤¿¤¤¡×¡¢Ä¹ºê¸©Ï¢¤Ï¡Öº£¸å¤Ï»Ù½ÐÀè¤ò°ìÁØ¸·³Ê¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£