¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤«¤é´Ø¿´¤â¡Ä¡Ä¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óFW¥±¥¤¥ó¤Ë°ÜÀÒ¤Î°Õ»×¤Ê¤·¡£2026WÇÕ¸å¤Ë¿··ÀÌóÄù·ë¤«
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ÇÄ¹¤¯³èÌö¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¡£2009Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Þ¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ËºßÀÒ¤·¡¢435»î¹ç¤Ç280¥´¡¼¥ë63¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È¤·¤Æ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë°ÜÀÒ¡£¥É¥¤¥Ä¤ÎÀäÂÐ²¦¼Ô¤ËÂ¨¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢CF¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¡£º£µ¨¤Ï¸ø¼°Àï23»î¹ç¤Ç28¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥±¥¤¥ó¤Ë¤Ï5700Ëü¥Ý¥ó¥É¤Î·ÀÌó²ò½ü¾ò¹à¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2¥¯¥é¥Ö¤Ï¤³¤ì¤ò¹Ô»È¤·¤è¤¦¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤È¤ÎÊÌ¤ì¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥±¥¤¥ó¤ò¸å³ø¤È¤·¤¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¤¿¤À¡¢¡ØBild¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥±¥¤¥óËÜ¿Í¤Ï¤É¤³¤Ë¤â°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯WÇÕ¸å¤Ë¤Ï¸½·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¡¢º£¸å¤â¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£