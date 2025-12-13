¡ã¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¡äÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¶ì¼ê¤Ê¤ï¤¬»Ò¡£²¿¤òÁª¤ó¤À¤é¤¤¤¤¤Î¤«¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
³¹¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÇ¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î½àÈ÷¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÏÃÂê¤Ç¤¹¡£
¡ØÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¶ì¼ê¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤Ë¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤Ï¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡¡À¸¥Á¥ç¥³¥±¡¼¥¤«¥·¥ç¥³¥é¥±¡¼¥¤Ë¤¹¤ë¤«¤ÇÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¸Â¤é¤º¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥±¡¼¥¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¤òÁÛÁü¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤ºÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¶ì¼ê¤À¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤â¤Î¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢Â¾¤ÎÁªÂò»è¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£À¸¥¯¥ê¡¼¥à°Ê³°¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¡¢¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¤òÁª¤Ö¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ø»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥±¡¼¥¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ç¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åß¤Î³°¤¬´¨¤¤µ¨Àá¤Ç¤âÉô²°¤Î¤Ê¤«¤Ï¥¹¥´¤¯ÃÈ¤«¤¤¤«¤é¡¢Åß¤³¤½¥¢¥¤¥¹¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù
¡Ø¤¦¤Á¤Î»Ò¤âÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤¬·ù¤¤¤À¤«¤é¡¢ËèÇ¯¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥±¡¼¥¤À¤è¡Ù
200·ï¤òÄ¶¤¨¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥±¡¼¥¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦À¼¤¬¡£¤¿¤·¤«¤Ë¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥±¡¼¥¤È¸À¤¦¤È¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¤¬¤Ñ¤Ã¤ÈÉâ¤«¤Ó¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¤³¤Ã¤Æ¤ê´¶¤ä¤â¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Ç»¸ü¤µ¤¬¶ì¼ê¤Ê¾ì¹ç¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÊý¤¬¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡£Çº¤ó¤À¤é¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥±¡¼¥¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
²ÌÊª¤Ï¹â¤¤¤±¤É¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥±¡¼¥¤â¿Íµ¤
¡Ø¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤â¶ì¼ê¤À¤È¸·¤·¤¤¤±¤É¡¢¤¦¤Á¤Ï¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¿¥ë¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù
¡Ø¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¿¥ë¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£Âç¿Í¤â°ß¤â¤¿¤ì¤·¤Ê¤¤¤·¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç²Ú¤ä¤«¤À¤è¡Ù
²ÌÊª¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊõÀÐÈ¢¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥±¡¼¥¤ä¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¿¥ë¥È¤â¿Íµ¤¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£²ÌÊª¼«ÂÎ¤¬¹â³Û¤Ê¤¿¤á¡¢¥±¡¼¥¤½¤Î¤â¤Î¤âÃÍÃÊ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÌÊª¤Î¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿»ÀÌ£¤ä¤Û¤É¤è¤¤´Å¤µ¤¬¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤ÆÂç¿Í¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤À¤½¤¦¡£¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¤äÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò»È¤Ã¤¿¥±¡¼¥¤Ç¤â²ÌÊª¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ê¤ó¤À¤«¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤½¤ì¤À¤±²ÌÊª¤Ë¤Ï¡ÈÆÃÊÌ´¶¡É¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²ÌÊª¤¬¤â¤Ä¸«¤¿ÌÜ¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤Ï¡¢¤ª½Ë¤¤¤´¤È¤ä¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥±¡¼¥°Ê³°¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤Ï¡©
¡Ø¤¦¤Á¤Ï¾å¤Î»Ò¤¬À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¥À¥á¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ò¥É¤¤¤È¤¤Ï¡¢¥¯¥ê¡¼¥à·Ï¤ÏÁ´ÌÇ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Ç¤Ã¤«¤¤¥¼¥ê¡¼¤òºî¤Ã¤Æ²ÌÊª¤òÀ¹¤êÀ¹¤ê¤Ë¤·¤¿¤Ê¤¡¡Ù
¡Ø¥¼¥ê¡¼¥±¡¼¥¤Ë¤·¤¿¡£Âç¤¤Ê·¿¤Çºî¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ë²ÌÊª¤ò¥´¥í¥´¥íÆþ¤ì¤¿¤ä¤Ä¡Ù
Âç¤¤Ê¥¼¥ê¡¼¤ò¥±¡¼¥¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¤â¤Î¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤â²ÌÊª¤¬¾þ¤êÉÕ¤±¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤ä¤Ï¤ê²ÌÊª¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ï¤´¤Á¤½¤¦´¶¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¼¥ê¡¼¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤´¼«Âð¤Ç¹¥¤ß¤Î¤â¤Î¤òºî¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Âç¤¤Ê·¿¤ò»È¤Ã¤Æ¥Û¡¼¥ë¥±¡¼¥¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¾®Ê¬¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤äÌ£¤Ë¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ø¤¦¤Á¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÏÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤â·ù¤¤¤À¤«¤é¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹¥¤ß¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¹ØÆþ¤·¤Þ¤¹¡Ù
¡Ø¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼ïÎà¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Çã¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä¥¿¥ï¡¼¤Ë¤¹¤ë¤È³Ú¤·¤¤¤è¡Ù
¡Ö¤³¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È»×¤ï¤ºÓ¹¤é¤µ¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡È¥É¡¼¥Ê¥Ä¡É¡£²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Î¹¥¤ß¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Î¾ì¹ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤äÃÂÀ¸Æü¤Ê¤É¤Ç¤â¥Û¡¼¥ë¥±¡¼¥¤Ë¤»¤º¡¢³Æ¡¹¤¬¹¥¤¤Ê¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤È¤Ï¡£¥É¡¼¥Ê¥Ä¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤äÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È²Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤½¤¦¡£¥É¡¼¥Ê¥Ä¥¿¥ï¡¼¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Ø¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¥¯¥é¥ó¥»¥«¡¼¥±¤ß¤¿¤¤¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È»×¤¦¡Ù
¥É¡¼¥Ê¥Ä¥¿¥ï¡¼¤òÄó°Æ¤·¤¿¥Þ¥Þ¤ËÂÐ¤·¤Æ´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤ÎÀ¼¡£¥¯¥é¥ó¥»¥«¡¼¥±¤È¤Ï¡¢¥ê¥ó¥°¾õ¤Î¥±¡¼¥¤ò18ËçÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥¯¥Ã¥¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥¯¥µ¥¯´¶¤Î¤¢¤ë¤ª²Û»Ò¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ç¿¿»÷¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¥É¡¼¥Ê¥Ä¥¿¥ï¡¼¤òºî¤ë¤È¤¤Ë¤³¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¾ì¤¬¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤«¤â¡£
ÄêÈÖ¤«¤é¹©É×¤ò¤³¤é¤·¤¿¥±¡¼¥¤Þ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í
Âç¿Íµ¤¤Ê¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥±¡¼¥¤Ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥±¡¼¥¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¼ï¤Ê¥É¡¼¥Ê¥Ä¥¢¥é¥«¥ë¥È¡¢Â¾¤Ë¤âÄêÈÖ¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥±¡¼¥¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿º£²ó¤Î¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¡£¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡È¥±¡¼¥¤È¸À¤¨¤ÐÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¡É¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ò°ìµ¤¤Ë¿¡¤¤µî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤´²ÈÄí¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡£¤è¤«¤Ã¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£