¡¡ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½FW³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯»á¤Î°úÂà»î¹ç¤¬12·î14Æü¡¢¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤Ï¡ÖABEMA¡×¤ÇÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢³ÁÃ«¤¬¡ÖFOOTBALL ZONE¡×¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢°úÂà»î¹ç¤Ø¤Î»×¤¤¡¢¸«¤É¤³¤í¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾å¸¶Âó¿¿¡Ë
¡¡ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ë½êÂ°¤·¤¿2024¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿³ÁÃ«»á¡£°úÂà¸å¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²òÀâ¶È¤Ç³èÌö¤·¡¢ÆüËÜ¥Æ¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤Î¥×¥ì¥¤¥ó¥°¡¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Æ¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ë¡ÊPAT¡Ë¤Ë½¢Ç¤¡£°úÂà¸å¤â¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼·ÏÊ¸²½¿Í¡×¤È¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤òÂ³¤±¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼È¯Å¸¤Î¤¿¤á¤ËËÛÁö¤¹¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢CÂçºå¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç°úÂà»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤Ï³ÁÃ«»á¤¬ÇØÉé¤Ã¤¿¡Ö8¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¹ï¤Þ¤ì¡¢CÂçºå¤Ç¶¦Æ®¤·¤¿Ì¾Áª¼ê¤¬ÀªÂ·¤¤¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÌ¾¼ê¤¿¤Á¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡2025Ç¯1·î23Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç³ÁÃ«»á¤¬¶ÄÅ·¥×¥é¥ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¹½ÁÛ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉVS¥Õ¥ì¥ó¥º¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Âçºå¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡£Ëþ°÷¤Ë¤Ê¤ë¼«¿®¤¢¤ë¤ó¤Ç¡×¤ÈÂçºå¥À¡¼¥Ó¡¼¤Î°úÂà»î¹ç¤òÅ¸Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤¤¤Ë¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£12·î14Æü¤Ë¡ÖTHE LEGEND DERBY YOICHIRO KAKITANI LAST MAGIC¡×¤ÇCÂçºå¤ÈGÂçºå¤ÎÎòÂåÌ¾¼ê¤¬ÀªÂ·¤¤¡£¡ÖOSAKA PINK¡×¤È¡ÖOSAKA BLUE¡×¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ²Ð²Ö¤ò¤Á¤é¤¹¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤Ï¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿½Ð¾ìÁª¼ê¤Î¤Ê¤«¤ËÊ¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖOSAKA PINK¡×¤ÏÀ¾ß·ÌÀ·±»á¡¢¡ÖOSAKA BLUE¡×¤ÏËÜÅÄ·½Í¤»á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£³ÁÃ«»á¤ÏÅö½é¡¢¡ÖOSAKA BLUE¡×¤Î´ÆÆÄ¤Ë±óÆ£ÊÝ¿Î»á¤ò°ÍÍê¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÜÅö¤ÏºÇ½é¤Ë¥ä¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ä¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢Â¿Ê¬¾¡¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥À¡¼¥Ó¡¼¤¿¤ë¤â¤ÎÀäÂÐ¾¡¤Ä¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥ä¥Ã¥È¤µ¤ó¤ÏÍ¥¤·¤¤¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅÄ·½Í¤¤µ¤ó¤Ï»î¹ç¤¿¤ë¤â¤Î¾¡¤Á¤ËÍè¤ë¤Î¤Ç¡£¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤¾ÅÀ¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡£ËÜµ¤¤Ç»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ò´ÆÆÄ¤ÇÁª¤Ö¤Î¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×
¡¡¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢º£²ó¤Î°úÂà»î¹ç¤ÏËÜµ¤¤Î¿¿·õ¾¡Éé¡£³ÁÃ«»á¼«¿È¤â¡Ö0-0¤Ç½ª¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Î°ìÀï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡£ºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤¬¾¡¤Ä¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡ÖËÍ¤¬¥´¡¼¥ë¤·¤¿¤ê¡¢ËÍ¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ã¤¿¤ê¡¢¼çÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬º£¤Þ¤Ç¤Î°úÂà»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ËÍ¤¬¥´¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤½¤â¤½¤â0-0¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡£ËÜÅö¤ËÂæËÜ¤Î¤Ê¤¤Âçºå¥À¡¼¥Ó¡¼¤¬ºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£²ó¤Î°úÂà»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢CÂçºå¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¿¹Åç´²¹¸»á¤ò»Ï¤á¤Ë¡¢MF¹áÀî¿¿»Ê¡ÊCÂçºå¡Ë¡¢MFÀ¶Éð¹°»Ì¡ÊÂçÊ¬¡Ë¡¢MF´¥µ®»Î¡ÊÀ¶¿å¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¾ÝÄ§¤È¸À¤ï¤ì¤ëÇØÈÖ¹æ¡Ö8¡×¤òÇØÉé¤Ã¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£¶áÇ¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï1ÈÖ¤«¤é99ÈÖ¤Þ¤ÇÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢³ÁÃ«»á¤Ï¤³¤ÎÅÁÅý¤Î8ÈÖ¤¬¡Ö¤É¤ì¤À¤±°ÎÂç¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È¡¢¶¯¤¤»×¤¤¤òÏÃ¤¹¡£
¡Ö¿¹Åç¤µ¤ó¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¤³¤Î5¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¥»¥ì¥Ã¥½¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢À¤Âå¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ÎÀè¡¢CÂçºå¤Ç8ÈÖ¤òÇØÉé¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò·Ò¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤¬1ÈÖ¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢¥»¥ì¥Ã¥½¤Î¡Ö8ÈÖ¡×¤Î°ÎÂç¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡£¡Öº£¤ÏÅìµþ¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Âçºå¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ºÇ¸å¤ÎÍ¦»Ñ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤¬°é¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢Âçºå¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø¤Î»×¤¤¤âÊú¤¯¡£
ÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤Ï¸½ÌòÁª¼ê¤¬¥º¥é¥ê
¡¡ÂÐÀïÁê¼ê¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¾»»Ò¸»¡£½êÂ°¤¹¤ëFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¼ç¾¤òÌ³¤á¤ë¸µÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²¶¤ËÅÀ¼è¤é¤ì¤È¤Ã¤¿¤é¥À¥µ¤¤¤Ç¡×¤ÈÄ¾ÀÜ¡¢¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾»»Ò°Ê³°¤Ë¤â¸½ÌòÁª¼ê¤¬»²Àï¤¹¤ë¤¬¡¢Æ±¥Á¡¼¥à¤Î´¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀ¶¿å¤È·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼¡¤Î¥Á¡¼¥à¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¹¤´¤¤Âç»ö¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖËÜ¿Í¤â¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¶¦Æ®¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖOSAKA BLUE¡×¤Ë¤Ï¡¢¾»»Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¤Ë¸½ÌòÁª¼ê¤¬¥º¥é¥ê¡£MF°æ¼ê¸ýÍÛ²ð¡Ê¿À¸Í¡Ë¡¢MF¾®ÌîÀ¥¹¯²ð¡Ê¾ÅÆî¡Ë¡¢MFÁÒÅÄ½©¡ÊGÂçºå¡Ë¤é¡¢º£µ¨¤ÎJ1¤ÇÂè°ìÀþ¤òÀï¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¡ÖOSAKA PINK¡×¤Ë¤âDFÀ¾ÈøÎ´Ìð¡¢MF¹áÀî¿¿»Ê¡Ê¤È¤â¤ËCÂçºå¡Ë¡¢MF»³¸ý·Ö¡ÊÄ¹ºê¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾¼ê¤âÀªÂ·¤¤¡£¡ÖËÍ¤è¤êÁö¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÂ·¤¨¤¿¡×¤È¡¢¸½ÌòÁª¼ê¤Ë¾éÃÌÈ¾Ê¬¤Î°µ¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤â»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÎÀï½Ñ¤Ï¡ÖÀï½Ñ¡§¥á¥Ã¥·¡×¤òÄ¶¤¨¤ë¡ÖÀï½Ñ¡§³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¡×¡£¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯²¶¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò½Ð¤»¤È¡£ËÍ¤Ï¤â¤¦Á°¤ÇÂÔ¤Ã¤È¤¯¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¹½¤¨¤À¡£
¡ÖËÍ¤Ï90Ê¬´Ö¥Õ¥ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÓÃæ¤ÇÊÌ¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤ª¤¯¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤Î°úÂà»î¹ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹¥¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£Á´Á³10¿Í¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦»þ´Ö¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£ËÜÅö¤Ë¥á¥Ã¥·¤è¤ê¥á¥Ã¥·¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸½Ìò¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î²ÚÎï¥×¥ì¡¼¤Ë¤â¡Ö´üÂÔ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¹½¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£°úÂà¤·¤¿º£¤Ç¤â¡¢¡Ö¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë¤ÏÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬³ÁÃ«»á¤«¤é¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡ÖLAST MAGIC¡×¤Î°ìÀï¤Ç¡¢³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤¬CÂçºå¤ÎÅÁÅý¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ò¶î¤±¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾å¸¶Âó¿¿ / Takuma Uehara¡Ë