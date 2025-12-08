大人が似合う“カーキ色”！【niko and ...】で狙いたい♡「シャレ見えアウター」

この冬は、モノトーン以外のカラーアウターに挑戦したい！ そんな大人女性は、ぜひカーキを候補に入れてみて。渋みを備えたアースカラーのカーキは派手さ控えめ。定番のモノトーンから旬のブラウンまで、相性よいのが魅力です。今回は、大人に似合うカーキのシャレ見えアウターを【niko and ...（ニコアンド）】からピックアップします。

首元がアクセントになる中綿入りミリタリーアウター

【niko and ...】「Misayoミリアウター」\12,500（税込）

マットな質感のナイロン素材と落ち着いたカーキの色味がシックな雰囲気を醸し出す、ミリタリーテイストな中綿入りアウター。リブ素材をドッキングさせたスタンドネックは防寒性を高めつつ、コーデのアクセントとしても機能します。フロントのファスナーは上下から開けられるため、開き具合をアレンジできるのがGOOD。

細部のデザインとシックな色味でシャレ見えを手助け

左右の大きめのポケットやフード部分の太いドローコードなど、ばさっと羽織るだけでサマ見えを狙えるおしゃれなディテールが満載。フードは取り外し可能かつ、スタンドネックもフラットに寝かせて着られるなど、多彩な着こなし方ができるも魅力です。黒のアウターでは辛さや重厚感が先行しがちなダークトーンのコーデも、カーキなら重くなりすぎません。

冬の主役に据えたい主役級のモンスターパーカー

【niko and ...】「アライドふんわりモンスターパーカー」\14,000（税込）

こだわりの中綿を使用することで「ボリューム感と軽さを両立した」（公式ECサイトより）というモンスターパーカー。ふっくらとした見た目で存在感があり、コーデの主役に抜擢したい一着です。ボアで切り替えたフードを取り外せば、シンプルなスタンドネックにアレンジも可能。撥水加工も施されており、シティユースからレジャーまで活躍が見込めます。

淡く上品なカーキの色味で女性らしさもキープ

インパクトのあるシルエットに対して、渋さのなかにどこか上品さも感じさせる絶妙なカーキの色味にも注目を。ニュアンス感のある淡いカーキはライトグレーのスカートとも好相性。ハンサムな印象になりすぎず、大人可愛い雰囲気を醸し出せそうです。裾のドローコードを絞って丸みを帯びたコクーンシルエットにアレンジすれば、より可愛げのある着こなしに。

