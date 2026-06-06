地道なトレーニングを淡々とこなす姿が見られる佐々木(C)Getty Images悩んだ怪物の変化のキッカケとなったマンツーマン指導日本の“怪物”が、ようやく進化の片鱗を見せ始めている。去る5月31日のフィリーズ戦に先発登板した佐々木朗希ドジャース）は、観ている者の胸をすくような快投を見せた。2回はアレク・ボームに4シームを狙い打たれてソロ本塁打を被弾したが、失点はこの1点のみ。今季自己最速の100.4マイル（約161.5