¡¡¸µµð¿Í¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤Î¸µÌÚÂç²ð¡Ê53¡Ë¤¬12·î8Æü¡¢¸ø¼°Instagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¼ç¼£°å¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¿ÇÎÅ½ê¡×½Ð±é»þ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Çò¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¤¥ó¥Êー¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡È¥É¥¯¥¿ー¥³ー¥Ç¡É¤ò¾Ò²ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¼ýÏ¿¸å¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²èÁü¤Ë¤Ï¡¢Çò¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¸µÌÚ¤¬É½¾ð¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¥¹¥ê¥à¤ÊÎØ³Ô¤¬ºÝÎ©¤Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¿ー¥È¥ë¥Ë¥Ã¥È¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¡¢°ÊÁ°¤è¤ê°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÂÎ¤Ä¤¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£½Ð±é¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥³ー¥Á»þÂå¤ËÌÕÄ²¤ò´µ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¸³è²þÁ±¤ò³«»Ï¤·¡¢²áµî¤Ë¼õ¤±¤¿ÅüÇ¢ÉÂ¿ÇÃÇ¤â´Þ¤á¤Æ·ã¤ä¤»¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢Instagram¥æー¥¶ー¤«¤é¡Ö¸µÌÚ¤µ¤óÅüÇ¢ÉÂ¤À¤Ã¤¿¤ó¤«¡Ä¡£¤½¤é·ã¥ä¥»¤¹¤ë¤ï¡×¡Ö¸µÌÚÂç²ð¤µ¤ó¡¢·ã¥ä¥»¤Ï·ò¹¯¤Î°Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÁ´¤¯ÌäÂê¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Å°Äì¤·¤¿·ìÅüÃÍ´ÉÍýÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¹ü³Ê¤¬ºÙ¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö³¹¤Ç¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤âÁ´Á³µ¤ÉÕ¤±¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£