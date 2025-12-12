鈴木農相は１２日の閣議後記者会見で、政府の総合経済対策を巡り、全国米穀販売事業共済協同組合（全米販）が自治体向けに発行する「おこめ券」を値下げすると明らかにした。

自治体側から経費率の高さに懸念の声が出ていることを踏まえ、価格引き下げで活用を促す狙いとみられる。

既存のおこめ券は５００円で販売され、４４０円分のコメを購入できる。全米販によると、必要経費を圧縮するなどし、経済対策での自治体向け販売価格を２３円安い４７７円に引き下げる。１２月下旬の発行を目指し、使用期限は２０２６年９月末とする予定だ。

すでに全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）もおこめ券の販売価格を十数円程度引き下げ、２６年１月中旬をめどに発行を開始すると明らかにしている。

政府は自治体の判断で柔軟に使途を決められる重点支援地方交付金を活用し、おこめ券や商品券、電子クーポンの配布を推奨している。鈴木農相は会見で「できる限り経費を抑制し、１２月下旬以降、自治体におこめ券が順次発送できるよう最大限努力してもらっている。速やかに必要な食料品対策が行き届くことを期待している」と強調した。