BE:FIRST MANATO¤¬¥Ð¥ì¥êー¥Ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ýー¥º¤Ç¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¿þ¤ò¹¤²¤¿°áÁõ»Ñ¥½¥í¥ë¥Ã¥¯¤Ë¡ÖËè²ó¥Ýー¥ºÌÌÇò¤¯¤Æ¹¥¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤Ë¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¥Ä¥Ü¡×
¢£¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤Ê°áÁõ¤ÎMANATO¡õSHUNTO¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛMANATO¡õSHUNTO¥½¥í¥ë¥Ã¥¯¡¿BE:FIRST¥½¥í¥ë¥Ã¥¯①～②
BE:FIRST¸ø¼°SNS¤Ë¡Ø2025 FNS²ÎÍØº× Âè2Ìë¡ÙMANATO¡õSHUNTO¤Î¥³¥é¥Ü¥½¥í¥ë¥Ã¥¯¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
1ËçÌÜ¤ËÅÐ¾ì¤ÎMANATO¤Ï¥°¥ìー¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£µÓ¤ò¥¯¥í¥¹¤µ¤»¡¢¥Ü¥¿¥ó¤òÎ±¤á¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¿þ¤òÎ¾¼ê¤Ç¹¤²¡¢¥Ð¥ì¥êー¥Ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ýー¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2ËçÌÜ¤Ë¤ÏSHUNTO¤¬ÅÐ¾ì¡£¹õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ËÂÀ¤á¤Î¥°¥ìー¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥Ñー¥ë¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¾åÉÊ¤Ê¥³ー¥Ç¤ÇÎ©¤Á»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏMANATO¤Ë¡ÖËè²ó¥Ýー¥ºÌÌÇò¤¯¤Æ¹¥¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤Ë¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¥Ä¥Ü¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ä¡¢¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥ë¥Ã¥¯¤¹¤Æ¤¡×¡ÖSHUNTO²¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¤è¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£