5万円から二度目の8億円を稼ぐもガン宣告。「投資業界に恩返しをしたい。”投資家”を一つの職業に」
2000年代初頭のITバブルで資産8億円を築きながらも、リーマンショックでそのすべてを失った一人のトレーダーがいる。「ぼすにぃ」さんだ。彼はその後、再びFXの世界で5万円の元手から8億円の資産を築き上げるというカムバックを果たした。しかし、経済的な成功の先に待っていたのは、ステージ3のガンという過酷な現実だった。
絶望の淵から生還した彼は今、何を思うのか。壮絶なトレーダー人生と、死の淵で見出した新たな目標、そして投資で勝ち続けるための哲学について、話を聞いた。
◆◆2000年代、デイトレで資産8億円に
――ぼすにぃさんが最初に大きく資産を築かれた2000年代のお話からお聞かせください。
ぼすにぃ：はい。2005年頃、いわゆる「新興バブル」の時期でした。小泉改革からライブドアショックが起きるまでの間で、その時が一番儲かりました。デイトレードやスイングトレードで、最大8億円くらいまで資産が増えましたね。
――8億円ですか。当時はどのような手法でトレードされていたのでしょうか。
ぼすにぃ：当時はジャスダックやマザーズ、ヘラクレスといった新興市場が活況で、個人トレーダーはみんなそこに集まっていました。ライブドアの株式分割やジェイコムショックなど、市場が大きく動くイベントも多かったです。そのなかで私が主に使っていたのは「ストップ高戦法」でした。
ストップ高になった銘柄を買って、翌日に持ち越すという手法です。当時はこれが有効で、最高で2週間ずっとストップ高が続いた銘柄もありました。
ただ、ストップ高になってから買いにいっても遅いので、楽天証券のマーケットスピードのデータをRSSに落とし込んで、ストップ高になる少し手前でアラートが鳴るツールを100万円かけて作ってもらいました。そのシグナルを見て、先回りして買うということを繰り返していましたね。
◆◆ライブドアショック、リーマンショックで資産はゼロに
――順調に資産を増やされた一方で、大きな損失も経験されたそうですね。
ぼすにぃ：はい。ライブドアショックのときは、堀江さんが逮捕されたというニュースで1日に1億円を失いました。そして、決定打となったのが2008年のリーマンショックです。
この時、8億円あった資産がほとんどなくなってしまいました。ほぼゼロになったと言っていいと思います。日経平均株価は1万円が底だと思いましたが、そこからさらに30％以上も下がりました。昨今も暴落はたびたび起きますが、かわいいもの。リーマンショックは今でも過去最大級の大暴落でしたし、何よりも半年ほど下がり続けたのが大きかった。
――8億円がゼロに……。そこから、どのようにして立ち直られたのでしょうか。
ぼすにぃ：リーマンショックの後は、しばらく株もFXもトントンという状況が続きました。相場がまったく動かない「暗黒の時代」でしたね。
その後のアベノミクスの上げ相場も自分のトレード手法がまだ確立できていなかったので1,000万円稼ぐけど、結局1,000万円なくすということを繰り返していました。実家に帰ってなんとか生活していました。
◆◆5万円→8億円に。勝てるようになったのは「猛勉強」のおかげ
――そこから再び8億円もの資産を築かれたわけですが、何か転機があったのでしょうか。
ぼすにぃ：本格的に勝てるようになったのは2016年頃からです。きっかけは、とにかく猛勉強したことです。投資関連で市販されている本は、100冊か200冊かわかりませんが、とにかく全部読みました。
それだけではありません。スティーブ・ジョブズやユニクロの柳井さんといった経営者の本、ドラッカーなどのビジネス書も読みましたし、一番役に立ったのは海外の精神科医が書いた心理学やメンタルに関する本でしたね。トレード手法の本ももちろん読みましたが、最終的にはメンタルが重要だと感じました。
