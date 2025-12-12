この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「まだ使ってないの!?」小規模企業共済はマジでとんでもない制度です。まだ話してないメリットも含めて徹底解説します！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「『まだ使ってないの!?』小規模企業共済はマジでとんでもない制度です。まだ話してないメリットも含めて徹底解説します！」と題した動画を公開。1万社以上の黒字経営を指導してきた市ノ澤翔氏が、多くの経営者が見落としがちな小規模企業共済の真のメリットを解説した。



市ノ澤氏はまず、小規模企業共済を「個人事業主や小規模会社の経営者のための退職金積立制度」と定義。その上で、多くの人が「掛金が全額所得控除になる」「受け取る時も退職所得控除で税金がほとんどかからない」という基本的な節税メリットしか認識していないと指摘する。



動画で特に強調されているのが、意外と知られていない5つのメリットだ。その筆頭が「相続税対策」としての有効性である。市ノ澤氏によると、契約者が死亡した場合、遺族が受け取る共済金は「死亡退職金」として扱われるため、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が適用される。これにより、他の金融資産で遺すよりも大幅に相続税を圧縮できる可能性があるという。



さらに、もう一つの重要なメリットとして「貸付制度」を挙げた。これは、積み立てた掛金の7～9割程度を低金利で借りられる制度だ。市ノ澤氏は「この制度を使えば、資金繰りを悪化させることなく節税の恩恵を受けられる」と語る。例えば、年間84万円を積み立てても、その8割にあたる約67万円を借り入れれば、実質的なキャッシュアウトは17万円程度に抑えられる。しかし、所得控除は84万円全額に対して適用されるため、所得税率が高い人ほど「支払う掛金より節税額の方が大きくなる」という逆転現象すら起こり得ると解説した。



また、この貸付制度には、災害時に無利子で借りられる「傷病災害時貸付」など7種類ものメニューが用意されており、万が一の際のセーフティネットとしても機能する。市ノ澤氏は、これらのメリットを総合的に考えると「小規模企業共済をやらない理由はない」と断言。記事の最後には、「ありもしない裏技を探す前に、使えるものは確実に使え！」という力強いメッセージで締めくくった。