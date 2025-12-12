21万回以上再生され、4,000以上の「いいね」を獲得しているのは、猫とパパさんが遊んでいるときの様子。ふたりの無邪気さに、視聴者からは「楽しそう」「2人とも可愛い笑笑」「幸せ空間」などのコメントがSNSで寄せられていました。

【動画：追いかけっこをして遊ぶ『パパと猫』を見ていると…思わず笑ってしまう光景】

ついたて越しの遊び

Instagramアカウント「ルカ Luka」に投稿されたのは、おしゃべりで甘えん坊だというシャムMIXの「ルカちゃん」が夢中になって遊んでいる様子。一緒に遊んでいたのは、パパさんだったといいます。

ルカちゃんとパパさんが使っていたのは、猫じゃらしでもレーザーポインターでもなく、なんと「ついたて」！ついたてを挟んで、ルカちゃんが身をかがめたパパさんを追いかける遊びをしていたそうです。

鬼ごっこ？

パパさんはルカちゃんにつかまらないように、ついたてを使って上手に逃げまわっていたといいます。ルカちゃんも、ときどき逆向きに進んでフェイクをかける巧妙さ！どうやらふたりともこの遊びには慣れているようです。

ふたりはついたてを挟んでぐるぐる追いかけっこをしていましたが、パパさんが上手に身を潜めたとたん…？

ルカちゃんは「もう我慢できない！」とばかりについたてに向かってジャンプ！！これにはさすがのパパさんも白旗をあげるしかなかったそうです。

無邪気なふたり

ルカちゃんの唐突なついたてへの攻撃に、パパさんも大爆笑。ルカちゃんはこの遊びが大好きとのことですが、一緒に遊んでいるパパさんもとても楽しそうだったそうです。無邪気な子どもの心を失わないパパさんは素敵ですね！

ルカちゃんはとても甘えん坊な性格で、パパさんのことが大好き。パパさんももちろんルカちゃんのことが大好きで、ルカちゃんの遊びのエンジンがかかるまで根気強く誘っているとのことです。とても素敵な関係性で羨ましくなります！

ルカちゃんとパパさんの楽しそうな遊びを見た視聴者からは、「私もやってます」「うちもやります 最後も同じ感じになります」などのコメントも。猫との追いかけっこに夢中になる猫飼いさんは意外と多いのかもしれません。

Instagramアカウント「ルカ Luka」では、クセの強いポーズをとるルカちゃんの姿など、クスっと笑ってしまう投稿がたくさん見られますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ルカ Luka」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。