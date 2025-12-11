この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で、「【１ヶ月予報】クリスマス前後は季節外れの暖かさか 少雪予想」と題した動画を公開。気象庁が12月11日に発表した最新の1ヶ月予報を基に、年末年始にかけての天候を専門的に解説した。



動画によると、今後1ヶ月（12月13日～1月12日）は全国的に「高温傾向」で、日本海側の降雪量は「少ない」見込みだ。しかし松浦氏は、この予報の背景について「1ヶ月全体を通して高温というよりか、かなり高温になる時期があるということで、平均の値も少し上に引き上げられている」と指摘。単なる暖冬ではなく、特定の期間に季節外れの暖かさが訪れることで平均気温が押し上げられていると分析した。



降水量については、北日本から東日本の太平洋側で平年より多く、日本海側では平年並みか少ないという、冬の典型的な気圧配置とは逆の傾向が予想されている。これに伴い、日本海側の降雪量は、北陸や西日本で「平年よりも少ない」見込みで、いわゆる「少雪傾向」になるという。



松浦氏は、こうした傾向の背景にある大規模な大気の流れを専門天気図で解説。アリューシャン列島付近に気圧の尾根である「リッジ」が発達することで、北からの寒気が南下しにくい状況が生まれると説明。また、冬の天候を左右するシベリア高気圧の勢力が弱く、冬型の気圧配置が強まりにくいことも、日本海側の雪が少なくなる一因であると述べた。



今回の1ヶ月予報は、平均すると「暖かい冬」という印象を与えるが、その実態は寒暖の変動が激しい期間となる可能性を示唆している。年末年始の計画を立てる上では、平均的な気温だけでなく、短期的な気温の急変にも注意が必要となりそうだ。