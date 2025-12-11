この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

手もみセラピスト・音琶麗菜氏が、『【不眠解消】手をもむだけでよく眠れる方法』と題した動画を公開した。寝付きにくい、眠りが浅いといった悩みを抱える人に向け、手のひらの反射区を刺激するだけで睡眠の質を高められる手法を実演している。



音琶氏はまず、心身の健全を保つ上で睡眠が極めて重要であると強調する。美容分野の専門家も「1に睡眠、2に保湿」と述べるほど、質の高い睡眠は健康維持の基盤となる要素だという。動画では不眠解消に向けた3つの反射区が取り上げられており、それぞれの位置と刺激方法が丁寧に解説されている。



1つ目は「副腎」の反射区である。中指の付け根から下がった骨の下に位置し、反対の手の親指を骨の下に入れるようにして7秒間押す。力が弱い場合は手を曲げながら押すことで圧が入りやすくなるという。



2つ目は「間脳」の反射区で、親指の腹の中央に位置する。反対の手で握るようにして親指を押し付け、同じく7秒間刺激する。音琶氏は手の大きさや握りやすさに応じて角度を調整するよう助言している。



3つ目は「背骨下部」の反射区だ。親指の付け根の最も下、手首に近い部分に位置しており、ここを7秒間押す。骨の下には老廃物が溜まりやすいため、意識して圧をかけることが望ましいと説明されている。押す際には親指の外側または内側を使い分け、押しやすい方法を選ぶことが勧められている。



これらの反射区はすべて左右の手に存在するため、両手で実施することが推奨される。いずれの手法も特別な道具は不要で、就寝前のリラックスタイムに気軽に取り入れられる内容となっている。



眠りの質に課題を感じている人にとって、日常の中で実践できるセルフケアの選択肢を示している。