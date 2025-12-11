timeleszの菊池風磨が自身のInstagramで、SUPER BEAVERの渋谷龍太をハグする写真を公開し、大きな話題を集めている。

【画像】菊池風磨＆渋谷龍太の仲良しショット／timelesz・SUPER BEAVER『FNS歌謡祭』オフショット／菊池風磨＆渋谷龍太のラジオ共演時オフショット

timeleszとSUPER BEAVERは、12月10日放送の『2025 FNS歌謡祭』第2夜（フジテレビ系）に出演。timeleszは「Steal The Show」と槇原敬之の「冬がはじまるよ」を披露し、SUPER BEAVERは「生きがい」をパフォーマンス。さらに渋谷は、ソロで加藤登紀子の「時には昔の話を」を歌唱した。

■菊池風磨が渋谷龍太を背後からぎゅっとハグ

菊池は「#龍さん会えた」というハッシュタグを添えて3枚の写真を投稿。ブラックのセットアップをまとった菊池が、虎柄シャツ×ブラックパンツにゴールドアクセを合わせた渋谷をバックハグする姿が写っている。渋谷は困ったような表情や照れ笑いを見せ、仲の良さが伝わるショットだ。

また、渋谷も自身のInstagramで3枚目と同じ写真をトリミングして投稿し、「やめて。」とコメント。ツッコミのようなひとことからも、ふたりの親しい関係性がうかがえる。

■菊池風磨の“ニューヘア”にも絶賛の声が続々

今回特に注目を集めたのが、菊池の新ヘアスタイル。長かった髪をばっさりカットし、前髪をおろしたふわっとしたパーマヘアにイメチェン。

SNSでは「パーマ似合ってて優勝」「トイプーふまたんかわいすぎる」「短髪パーマめろい」「爆イケ」など称賛コメントが相次いでいる。

TOKYO FM『菊池風磨 hours』で共演したことのある菊池と渋谷。今回の『2025 FNS歌謡祭』での“再会ショット”に、SNSでは「兄弟みたいで尊い」「距離感バグってる」「大好きなのが伝わる」など喜びの声が続出。特番ならではの豪華な共演と、ふたりの貴重なオフショットに、多くのファンが心を掴まれている。

■timelesz『2025 FNS歌謡祭』オフショット

■SUPER BEAVER『2025 FNS歌謡祭』オフショット

■ラジオで共演した菊池風磨＆渋谷龍太