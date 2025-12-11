【写真クイズ】この食材の名前は？　寒いほど甘くなります

旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。

■ 色が変わる！

正解：ホッキ貝

難易度：★★☆☆☆

北海道のホッキ貝は格別！

ホッキ貝は、古くから日本人に親しまれてきた二枚貝のひとつです。正式には「ウバガイ」と呼ばれ、北海道から東北地方の太平洋岸を中心に水揚げされます。

市場や寿司店では「ホッキ貝」と呼ばれることが多く、この呼び名がすっかり定着しています。苫小牧市では市の魚介類に指定され、地元の食文化を象徴する存在となっています。

旬は冬から春にかけてで、寒さが厳しいほど身が締まり、甘みが増します。北海道では11月から翌年3月頃が最盛期です。

漁獲は通年行われていますが、資源保護のため漁期やサイズに制限が設けられており、北海道の規則では一定のサイズ未満の漁獲は禁止されています。さらに苫小牧や鵡川など一部地域では、法定の基準よりも厳しいサイズ制限を独自に設け、資源を守る取り組みが徹底されています。

殻は厚みがあり、褐色から黒っぽい色をしています。見た目は地味ですが、身は大ぶりで肉厚。噛むほどに旨みと甘みが広がります。とくに冷たい海で育ったものは味が濃く、冬の北海道で食べるホッキは格別とされています。

縄文時代の貝塚からも出土しており、古代から北海道や東北の沿岸部で豊富にとれる貝として親しまれてきました。近代になって流通が整うと、全国に広まりました。

生のホッキ貝は部位や処理の仕方によって色合いが異なり、舌の部分は黒っぽい赤紫色、外側は白っぽく透明感があります。

寿司店では軽く湯通しして赤みを引き出すこともあり、同じ「生」でも見た目がまったく違うことがあります。軽く火を通すと身がふっくらと膨らみ、甘みがさらに際立ちます。

旬のホッキ貝は寿司や刺身など、生で食べるのが一般的ですが、北海道や東北では「ホッキ飯」と呼ばれる炊き込みご飯が郷土料理として知られています。貝の出汁と旨みが染み込んだご飯は美味！ 冬のご馳走として親しまれています。

苫小牧ではホッキ貝を使ったカレーやラーメンなどの料理も考案され、駅前にはホッキ貝のモニュメントが設置されるなど、観光資源としても活用されています。

美味しいホッキ貝の見分け方

最初にチェックしたいのは殻の状態です。新鮮なホッキ貝は殻にツヤがあり、しっかり閉じています。軽く触れると反応して殻を閉じるものは生きがよい証拠です。逆に殻が半開きで動かないものは鮮度が落ちている可能性が高いので避けたほうがよいでしょう。

次に注目したいのは重さです。手に持ったときにずっしりとした重みを感じるものは水分が保たれていて、肉厚です。

むき身で売られている場合は、透明感があり白から淡いピンク色をしているものが新鮮です。時間が経つと色が濁り、身が縮んでしまいます。

なるべく大きく肉厚なものを選ぶと旨みと甘みが強く、食べ応えがあります。

ホッキ貝の注目栄養素

もっとも注目したいのは、タウリンです。この成分は肝臓の働きを助け、疲労回復やコレステロール値の調整に役立つとされ、貝類に豊富に含まれる成分として知られています。

ビタミンB群の豊富さも注目ポイントです。とくにビタミンB12が多く、赤血球の生成を助けるため貧血予防に効果があるとされています。

さらに亜鉛や鉄などのミネラルも含まれています。亜鉛は免疫力の維持や味覚の正常化に、鉄は血液の材料となるため貧血の改善に役立ちます。

