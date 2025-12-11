一塁手アロンソの去就が決まり、日本人内野手の交渉も加速か

メッツからFAとなっていたピート・アロンソ内野手がオリオールズと契約したと、10日（日本時間11日）に米スポーツ局「ESPN」のジェフ・パッサン記者が報じた。契約は5年1億5500万ドル（約241億4000万円）になるという。

31歳のアロンソはデビューした2019年に53本塁打でタイトルを獲得し、新人王に選出された。2022年には打点王を獲得。短縮シーズンの2020年を除いて毎年30本塁打以上を記録している。

オリオールズは2023年に地区優勝、2024年も2位だったが、今季は悔しい地区最下位に沈んだ。オフには守護神候補のライアン・ヘルズリー投手を2年総額2800万ドル（約43億円）で獲得。今季36本塁打のテイラー・ウォード外野手をエンゼルスからトレード獲得するなど、補強に力をいれている。

8日（同9日）からMLBのウインターミーティングが行われており、9日（同10日）にはカイル・シュワーバー外野手がフィリーズに残留決定。ドジャースがエドウィン・ディアス投手と契約したことが報じられた。内野手では最も注目を集めていたアロンソの去就が決定。村上宗隆内野手、岡本和真内野手の去就に関しても今後動きがあるとみられる。（Full-Count編集部）