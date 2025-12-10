「寂しすぎる」ジュビロ31歳MFの契約満了にファン惜別「一緒に昇格したかったよ」「中盤で欠かせない存在だった」
J２のジュビロ磐田は12月10日、中村駿の2025シーズン限りでの契約満了を発表した。
2024年にアビスパ福岡から磐田に加入した中村。１年目は16試合・１得点を記録、２年目の今季は22試合に出場した。
「この２年間は怪我が続きプレーできない時間も長く、悔しさしかありません」
クラブの公式サイトを通じて、中村は胸中を明かす。「そんな状況でも常に支えてくれたチームメイト、スタッフ、どんな状況でも応援してくださったサポーターの皆さんには心から感謝しています」。
磐田はJ１昇格プレーオフに進出も、準決勝で敗退。31歳MFは「最後みんなで昇格したかった。まだまだジュビロでプレーしたかった。いろんな想いがありますが、糧にして次に進んでいきます。２年間、本当にありがとうございました」と感謝した。
クラブの公式Xでも中村の退団が伝えられると、「２年間ありがとう」「陰ながら応援しております」「退団は悲しい」「来季も見たかった」「もっともっとジュビロで見ていたい選手でした」「大好きな選手でした」「寂しすぎる」「一緒に昇格したかったよ」「中盤で欠かせない存在だった」「怪我さえなければ...」といった声があがった。
多くの惜別の声が届いた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂、HKT48の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Ｊのスタジアムに華添えるゲストを特集
2024年にアビスパ福岡から磐田に加入した中村。１年目は16試合・１得点を記録、２年目の今季は22試合に出場した。
「この２年間は怪我が続きプレーできない時間も長く、悔しさしかありません」
クラブの公式サイトを通じて、中村は胸中を明かす。「そんな状況でも常に支えてくれたチームメイト、スタッフ、どんな状況でも応援してくださったサポーターの皆さんには心から感謝しています」。
磐田はJ１昇格プレーオフに進出も、準決勝で敗退。31歳MFは「最後みんなで昇格したかった。まだまだジュビロでプレーしたかった。いろんな想いがありますが、糧にして次に進んでいきます。２年間、本当にありがとうございました」と感謝した。
多くの惜別の声が届いた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂、HKT48の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Ｊのスタジアムに華添えるゲストを特集