【「しょせん他人事ですから」第10巻】 12月10日発売 価格：715円

(C)左藤真通・富士屋カツヒト／白泉社

白泉社は、12月10日に「しょせん他人事ですから ～とある弁護士の本音の仕事～」の第10巻が発売されたことを記念して、本作の著者2人と縁の深いマンガ家5名がお祝いを寄稿するスペシャル企画を開催した。

参加マンガ家は以下の通り。お祝いのゲスト寄稿は電子版10巻に収録されるほか、ヤングアニマルWEBやマンガParkでも無料で読むことができる。

さらにヤングアニマルWEBでは「しょせん他人事ですから」の無料キャンペーンも実施中。この機会に読んでみてはどうだろう。

【10巻のあらすじ】

新シリーズは陰湿なホメ殺しからの粘着編！？ 大学入学を機に東京へ来た女の子、18歳。オシャレの才能があったのか、SNSを始めたらプチインフルエンサーになっちゃった！ ところが、あるアカウントから嫌味なホメ殺しコメントが連日届いて、無視していたら「殺●予告」や「爆破予告」が…！？ 日本中が注目の大騒動に…！ 誰もが今日にも被害者に、そして加害者になる、現代の闇！ 他人事ではいられない誹謗中傷＆情報開示請求のリアルドラマ！