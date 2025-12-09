『焼肉きんぐ』がグランドメニューを12/10より大幅刷新！ 新「五大名物」や「青唐焼肉」を導入、ラムジンギスカンなど「北海道フェア」も開催

焼肉きんぐが12月10日にグランドメニューを刷新！ 「青唐焼肉」が新登場し、北海道フェアも同時開催。

テーブルオーダーバイキング形式の焼肉食べ放題専門店「焼肉きんぐ」が、2025年12月10日(水)よりグランドメニューを大幅にリニューアル、さらに期間限定の「北海道フェア」を同時開催することを発表しました！

今回のグランドメニュー刷新の大きな目玉は、「五大名物」と「裏名物」の全面リニューアル、そして新カテゴリ「青唐焼肉」の追加です。

新しくなった「五大名物」には、極厚にカットした「超極厚ハラミ〜ガリバタ醤油〜」、和風だしを使ったねぎ塩ポン酢で味わう「ドでか!!ロース ねぎ塩ポン酢」、濃い肉味が特徴で23cmの長さを持つ「長い!!23cm壺漬けドラゴンハラミ」などが登場し、さらに魅力的なラインナップとなりました。

また「裏名物」も、「焼肉屋の本気！石焼レバニラ」や、甘辛だれのひき肉を乗せた「きんぐの肉ポテサラダ」、牛タン入りで食感が楽しめる「牛タン入りつくね 〜卵黄ソース〜」など、ユニークでバラエティ豊かなメニューが加わっています。新カテゴリの「青唐焼肉」は、青唐辛子の辛味と風味を凝縮し、お肉の旨味や脂の甘味を引き立てるアクセントメニューとして提供されます。

同時に開催される期間限定の「北海道フェア」は、2月下旬までの予定です。北海道グルメをテーマに、名物ソラチのタレを使用した「北海道ソラチのタレ ラムジンギスカン」や、ラムのタンとハツを使った「ラムホルモン味噌焼」、毎年好評の「紅ずわいたっぷり 石焼かに飯」など、北海道の味覚を満喫できる商品が揃います。これらの限定メニューは、「きんぐコース」以上の食べ放題コース、または単品で注文が可能です。

（以下、プレスリリースより）

株式会社物語コーポレーション(本社:愛知県豊橋市/代表取締役社長:加藤 央之)が全国で360店舗を展開する『焼肉きんぐ』は、2025年12月10日(水)より、「五大名物」と「裏名物」をリニューアルし、新たに「青唐焼肉」を加えたグランドメニューの販売を開始いたします。

さらに、期間限定の「北海道フェア」も２月下旬まで開催！「ラムホルモン味噌焼」や、北海道で有名なソラチのタレを使用した「北海道ソラチのタレ ラムジンギスカン」などを期間限定でお楽しみいただけます。

「五大名物」ついて

人気の「きんぐカルビ」や「炙りすき焼カルビ」はそのままに、極厚にカットした「超極厚ハラミ〜ガリバタ醤油〜」と、ドでかくカットした大きな肩ロースを和風だしを使ったねぎ塩ポン酢につけて食べられる「ドでか!!ロース ねぎ塩ポン酢」、濃い⾁味のハラミの厚い部分だけを厳選した「長い!!23cm壺漬けドラゴンハラミ」が加わりました。リニューアルした五大名物をぜひお楽しみください。

「裏名物」について

牛レバーを使用した「焼肉屋の本気！石焼レバニラ」や、シンプルなポテトサラダに、甘辛だれで味付けしたひき肉を乗せた「きんぐの肉ポテサラダ」、ごろっとした牛すじを柔らかくなるまで煮込んだ「ごろごろ牛すじボロネーゼ」をラインナップ。さらに、味噌ベースのホルモンと牛の旨味のつまった「熱々 石焼ホルモンラーメン」や、牛タンの食感と肉感を楽しめる「牛タン入りつくね 〜卵黄ソース〜」が登場いたします。

新カテゴリ「青唐焼肉」について

青唐辛子の辛味と風味を焼肉のたれにぎゅっと詰め込みました。ピリッとした辛さがお肉の旨味や脂の甘味を際立たせます。食べ放題コースの中で異なった味わいを楽しめる、アクセントになるメニューです。

期間限定「北海道フェア」について

ラムのタンとハツの食感を楽しめる「ラムホルモン味噌焼」や、北海道で有名なソラチのタレを使用した「北海道ソラチのタレ ラムジンギスカン」、毎年ご好評いただいている「紅ずわいたっぷり 石焼かに飯」などを期間限定でお楽しみいただけます。『焼肉きんぐ』の「北海道フェア」をこの機会に、ぜひご賞味ください。

◼️販売期間：2025年12月10日(水)〜２月下旬予定

◼️販売店舗：『焼肉きんぐ』全店

※期間限定のメニューは、「きんぐコース」と「プレミアムコース」、単品でのご注文が可能です

※一部店舗にて商品内容及び価格が異なる場合がございます

※予告なく販売内容・販売期間が変更となる場合がございます