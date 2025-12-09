◎９日前場の主要ヘッドライン
・レーザーテクが反発、マスクブランクス欠陥検査／レビュー装置の新製品を発表
・情報戦略テク大幅続伸、強力上昇波動形成中で直近は調整一巡から仕切り直しの買い観測
・コスモス薬品は大幅高、１１月度の既存店売上高６．５％増で３カ月連続プラス
・新電元が続伸、２６年３月期第３四半期に投資有価証券売却益を計上へ
・萩原工業がカイ気配スタートで急上昇、今期営業４３％増益で大幅増配と中計発表も材料視
・デルタフライがカイ気配スタート、「ＤＦＰ－１０９１７」関連パイプラインの進展を好感
・アドテストは売り買い交錯、エヌビディア「Ｈ２００」の対中輸出許可は追い風材料に
・学情に物色人気集中、２６年１０月期増収増益・増配へ
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS
