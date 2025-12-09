「職場でのモヤモヤ・イライラが消えた」

「自分のチームが好きになった」

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「現場のことは任せてあるから」

会社組織において、リーダーや管理職の役割は極めて重要です。

しかし、その立場にあるにもかかわらず、責任を回避するような言動が目立つ人もいます。

その中でも、現場からもっとも信頼を失う口癖が「現場のことは任せてあるから」です。

一見、この発言は「現場に裁量を与えるリーダー」のようにも聞こえます。

しかし、実態は真逆の場合が多く、問題が起きたときに「自分は関与していない」と言い訳するための逃げ口上であることが少なくありません。

部下任せ＝責任放棄

この言葉を使う上司の多くは、現場を把握していない、あるいは深く知ろうとしていません。

部下への信頼と無関心はまったく別物です。

実務の詳細に口を出さないのは構いませんが、成果や進捗のチェック、課題の察知、判断の介入など、本来リーダーがすべき「マネジメント業務」まで放棄しているようでは、本末転倒です。

また、こうしたタイプの上司は、問題が表面化したときに「俺は知らなかった」「それは現場の判断だろ」と部下に責任を押しつける傾向があります。

これでは、部下は安心して仕事を進められません。

『リーダーの仮面』という本では、次のように書きました。

リーダーはプレーヤーとは異なり、意思決定に責任を持つ存在です。

現場の仕事に直接介入する必要はありませんが、状況を把握し、適切なフィードバックや支援を行う姿勢が求められます。

――『リーダーの仮面』より

つまり、管理職には「現場を任せる自由」ではなく「現場を見守る責任」があるのです。

無能な管理職は、声をかけない

もう一つ、無能な管理職の特徴として、普段からメンバーとほとんどコミュニケーションを取らないという傾向があります。

「何かあったら言って」と言いつつ、何かあっても「それは知らなかった」と逃げるのです。

一方で、優れた管理職は、細かく口出しはせずとも、定期的に声をかけ、現場の温度感や課題を察知する感度を高く持っています。

それが、チームのモチベーション維持や、トラブルの予防につながっていくのです。

信頼を得るには「見ている姿勢」を

「現場に任せてある」というスタンス自体が悪いのではありません。

問題は、それが「丸投げ」になっているかどうかです。

適切な距離感と、きちんとしたフィードバックの体制を整えてこそ、信頼される管理職になれるのです。

リーダーは仮面をかぶりましょう。

本音でやっていても伝わらないことがあります。距離を取りつつも、常に見ている姿勢を保ちましょう。

（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計178万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。