¡Úµ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ð¡¼¡Û¡ÖÆÃ¼ÖÆó²Ý¥«¥Õ¥§¡×¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥× AKIBA¤Ç³«ºÅÃæ¡ª
µ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ð¡¼¡ÖÆÃ¼ÖÆó²Ý¥«¥Õ¥§¡×in ¥¹¥Æ¥é¥Þ¥Ã¥×¥«¥Õ¥§½©ÍÕ¸¶¤¬¡¢12·î4Æü¤è¤ê³«ºÅÃæ¡ª¡¡ÆÃ¼ÖÆó²Ý¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ç¥«¥Õ¥§¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡Øµ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ð¡¼¡Ù¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬²È¤Î¤æ¤¦¤¤Þ¤µ¤ß¡¢µÓËÜ²È¤Î°ËÆ£ÏÂÅµ¡¢¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î½ÐÞ¼Íµ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¹âÅÄÌÀÈþ¡¢±é½Ð²È¤Î²¡°æ¼é¤Î5¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼½¸ÃÄ¡Ô¥Ø¥Ã¥É¥®¥¢¡Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ1988Ç¯¤ËÁ´6ÏÃ¤ÎOVA¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£
ÈÆÍÑ¿Í´Ö·¿ºî¶Èµ¡³£¡á¥ì¥¤¥Ð¡¼¤¬È¯Ã£¤·¡Ö¥ì¥¤¥Ð¡¼ÈÈºá¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿20À¤µªËö¤ÎÅìµþ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¡Ö¥¤¥ó¥°¥é¥à¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥ì¥¤¥Ð¡¼¤ËÅë¾è¤·¡¢¤³¤ì¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦·Ù»ëÄ£ÆÃ¼ÖÆó²Ý¤Î³èÌö¤ò¡¢»þ¤Ë¥³¥á¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ»þ¤Ë¥·¥ê¥¢¥¹¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤ÏÇ®¶¸¡£
¤½¤ÎºîÉÊÀ¤³¦¤Ï¥³¥ß¥Ã¥¯¡¢·à¾ìÈÇ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡¢¿·ºîOVA¡¢¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤â¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡Øµ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ð¡¼EZY¡Ù¤âÀ©ºî¿Ê¹ÔÃæ¤È¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡Øµ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ð¡¼¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡ÖÆÃ¼ÖÆó²Ý¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥«¥Õ¥§¤¬³«ºÅÃæ¡ª
¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥× AKIBA ¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È´Û7F ¥¹¥Æ¥é¥Þ¥Ã¥×¥«¥Õ¥§¡Ê½©ÍÕ¸¶¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¡Öµ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ð¡¼¡ÖÆÃ¼ÖÆó²Ý¥«¥Õ¥§¡×¡×¤¬¡¢12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¼ÖÆó²Ý¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤´Äó¶¡¤ä¡¢Å¹Æâ¤Ç¤Ïº£²Æ¤ÎHEADGEAR+Å¸¤Ë¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿HEADGEAR¤Î½ÐÞ¼Íµ¤Î¸¶²è¡¢¤æ¤¦¤¤Þ¤µ¤ß¤Î¥Ñ¥Í¥ë¡¢¥â¥Ç¥ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹1·î¹æ¡Ê11·î25ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ºîÎã¥¸¥ª¥é¥Þ¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ÎÅ¸¼¨Êª¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢ÆÃ¼ÖÆó²Ý¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤Û¤«¡¢ºîÃæ¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¿©¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¿©¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê¡ËÎÁÍý¤òºÆ¸½¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
¡ÉÆî±ÀÂâÄ¹¤ÎÄêÈÖÄê¿©¡É ¤ÎÉÕ¤±¹ç¤ï¤»2ÉÊ¡Ê¥¤¥ó¥²¥ó¤ÎÇò¸ÕËãÏÂ¤¨¡¢¥«¥Ü¥Á¥ã¤Î´Å¿É¼Ñ¡Ë¤ÏÆî±ÀÂâÄ¹¤ò±é¤¸¤¿ºç¸¶ÎÉ»Ò¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò´ð¤ËÄ´Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥°¥Ã¥ºÎà¤â½¼¼Â¡ª
HEADGEAR+Å¸¤ÇÈÎÇä¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢²áµî¤Î¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¡¢HOS BABEL T¥·¥ã¥Ä¤ä¥ì¥¤¥Ð¡¼¥·¥ç¥¦´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡ÖÆÃ¼ÖÆó²ÝÂèÆó¾®Ââ¥Þ¡¼¥¯¥ï¥Ã¥Ú¥ó¡×¤ä¡Ö¤Ç¤Õ¤©¤ë¥á¥«¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ê¤É¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»öÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤µ¤é¤ËÅ¹Æâ¤Ç¤ÏÆî±À¤·¤Î¤ÖÌò¤Îºç¸¶ÎÉ»Ò¤Î»£¤ê¤ª¤í¤·Å¹Æâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ÎÆî±À¤µ¤ó¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ò¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤´ÃíÊ¸¤Ç¡¢¡Ö¤æ¤¦¤¤Þ¤µ¤ßÀèÀ¸ Àþ²è¥¤¥é¥¹¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡ÊÁ´14¼ï¡¦¥é¥ó¥À¥à¡Ë¡×¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
³¨ÊÁ¤Ï°¦Â¢ÈÇ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥ì¥¤¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡£
¡ÊC¡ËHEADGEAR
