¡¡ÍµÈ¹°¹Ô¤¬12·î7Æü¡¢JFN·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY¡¡NIGHT¡¡DREAMER¡Ù¡Ê°Ê²¼¡Ø¥µ¥ó¥É¥ê¡Ù¡Ë¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¡¢¤òÅöÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·çÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¤ÎÄ«¡¢ÍµÈ¤µ¤ó¤ÏX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÔËÜÆü¥é¥¸¥ª¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó»äµÙ¤ß¤Þ¤¹¡Õ¤È¡¢¡Ø¥µ¥ó¥É¥ê¡Ù¤Î·çÀÊ¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ô°Â¤¤ÅÄ¤ó¤Ü¤È¤«¤¤¤Æ°ÂÅÄ¤ËÇ¤¤»¤Þ¤¹¡Õ¤È¡¢¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹¡¦°ÂÅÄÏÂÇî¤µ¤ó¤¬ÂåÂÇ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ø¥µ¥ó¥É¥ê¡Ù¤Ç¤Ï¡¢°ÂÅÄ¤¬¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢ÍµÈ¤Î·çÀÊ¤òÊó¹ð¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜ¿ÍÂ¦¤«¤é¤Ï¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤·¤«Ê¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÌä¤¤¤¿¤À¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡£Ëü¤¬°ì¡¢¤·¤Ä¤³¤¯Ê¹¤¤¤¿¤éµ¡·ù¤â°¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢Ê¹¤¤Þ¤»¤ó¤±¤ì¤É¤â¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·çÀÊ¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏX¤Ç¡¢
¡ÔÍµÈ¤µ¤óÁá¤¯¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡ª
¡ÔÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢Ç¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤ÆÍÜÀ¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Õ
¡¡¤Èµ¤¸¯¤¦À¼¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤â¿´ÇÛ¤¹¤ë¡£
¡Ö2025Ç¯4·î¤Î¡Ø¥µ¥ó¥É¥ê¡Ù¤ÇÍµÈ¤µ¤ó¤Ï¡¢¸åÇÚ·Ý¿Í¤ÎÃÙ¹ï¤ÎÏÃÂê¤Ë¿¨¤ì¤¿ºÝ¡Ø»ä¤Ï¡ÈÅ´¿Í¡È¤Ã¤Æ¤¤¤ï¤ì¤Æ¤Æ¡£ÈÖÁÈ¤òµÙ¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤È¡¢ÂÎÎÏ¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤È¹ë¸ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¥ê¥¹¥Ê¡¼¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Ï¸½ºß¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¸þ¤±¤¿ÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤¬¼¡¡¹¤È¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ª¹ç¤ï¤»¤Æ12ËÜ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÊú¤¨¤ëÇä¤ì¤Ã»Ò¤ÎÍµÈ¤â¡¢2026Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Î³ÈÂçÈÇ¤Î¤Û¤«¡¢ÆÃÈÖ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥¿¥¤¥È¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤³¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ç¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÍµÈ¤µ¤ó¤Ë¤ÏÌó3½µ´Ö¸å¤Ë¤Ï¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î»Ê²ñ¤È¤¤¤¦¡ÈÂç»Å»ö¡É¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊüÁ÷»þ´Ö¤Ï4»þ´Ö25Ê¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë¤â¤«¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¤ò³ä¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Î»Ê²ñ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤È¡¢NHK¤«¤é¤½¤Î¼êÏÓ¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢ÆÇÀå¤ò´°Á´¤ËÉõ°õ¤·¤¿»Ê²ñ¤Ö¤ê¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î°ìÉô¤«¤éÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤³¤½¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ï¤â¤Ï¤ä¹ñÌ±Åª¹Ô»ö¡£¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ±Ñµ¤¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤¬¡¢ÍµÈ¤¬Í£°ì¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤ÉÏ³¤é¤·¤¿¡È¼å²»¡É¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÍµÈ¤µ¤ó¤Ï¡¢2016Ç¯1·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢2025Ç¯3·î24Æü¤ÇºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¼«¿È¤Î´§ÈÖÁÈ¡ØÍµÈ¥Ù¡¼¥¹¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ë¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢3·î30Æü¥ª¥ó¥¨¥¢¤Î¡Ø¥µ¥ó¥É¥ê¡Ù¤Ç¡¢¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ÊÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤«¤é¡È¼¤á¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¡¢ÂÎÎÏ¤Î¸Â³¦¡É¤È¡ÊÈÖÁÈÂ¦¤Ë¿½¤·ÅÁ¤¨¤¿¡Ë¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï»Ò¤É¤â¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ñ¥Ñ¤Ç¤¹¡£»Å»öÆâÍÆ¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤«¤éÌó20Ç¯¡£Âè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿Èà¤â51ºÐ¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£