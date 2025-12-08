ÍÙ¤ê»Ò¤ÎÍçÂÎ¤ò¸«¤Æ¹æµã¤¹¤ë½÷À¤¬¤¤¤ë¡ÄÂ¸Â³´íµ¡¤Î¥¹¥È¥ê¥Ã¥×·à¾ì¤ËŽ¢¤¿¤Ã¤¿3Æü´Ö¤Ç500Ëü±ßŽ£¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿°ÕÌ£
¢£3Æü´Ö¤Ç500Ëü±ß¤ò½¸¤á¤¿¥¹¥È¥ê¥Ã¥×·à¾ì
Àï¸å´Ö¤â¤Ê¤¯»ºÀ¼¤ò¾å¤²¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î²¹ÀôÃÏ¤ä´¿³Ú³¹¤ËÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥È¥ê¥Ã¥×·à¾ì¡£ºÇÀ¹´ü¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤Ç300¸®°Ê¾å¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢É÷±ÄË¡¤Î²þÀµ¤ä¸ä³Ú¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ë¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ã¸º¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï20¸®¤Û¤É¤ò»Ä¤¹¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¸®¤¬¡¢¾¾»³»Ô¤ÎÆ»¸å²¹Àô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ë¥å¡¼Æ»¸å¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡×¤À¡£ÇÑ¶È¤Î´íµ¡¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÊCF¡Ë¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÊä½¤Èñ¤Î´óÉÕ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ï¤º¤«3Æü´Ö¤ÇÌÜÉ¸¤ÎÌó500Ëü±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£»Ù±ç¤ÎÎØ¤Ï¤½¤Î¸å¤â¹¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£É÷Á°¤ÎÅô²Ð¤Ë¤¢¤ë¡Ö¾¼ÏÂ¤Î¥¨¥í¥¹¡×¤Ë¡¢¤Ê¤¼Â¿¤¯¿Í¡¹¤¬Ì¥Î»¤µ¤ì¡¢Ç®¤¤¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥Ë¥å¡¼Æ»¸å¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡ÖÆ»¸å²¹ÀôËÜ´Û¡×¤Ë¶á¤¤°û¿©Å¹¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö°ì³Ñ¤Ë¤¢¤ë¡£Å¹Ì¾¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢È¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆ±¤¸¾ì½ê¤Ç±Ä¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¡¢Ãæ»Í¹ñ¤Ë»Ä¤ëºÇ¸å¤Î¥¹¥È¥ê¥Ã¥×·à¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
½Å¤¤Èâ¤ò³«¤¯¤È¡¢±ß·Á¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä²ÖÆ»¤ò°Ï¤à40¤Û¤É¤ÎµÒÀÊ¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ë¡£2³¬¤ÏÁ´¹ñ¤Î·à¾ì¤ò¹ÔµÓ¤¹¤ëÍÙ¤ê»Ò¤¿¤Á¤¬¡¢½Ð±é´ü´ÖÃæ¤Ë½»¤ß¹þ¤à¾ì½ê¤À¡£ÈÄÄ¥¤ê¤Î³°ÊÉ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤¬¡¢Î¢¤Ë²ó¤ë¤È³°ÊÉ¤¬¤Ï¤²¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥È¥¿¥ó¤Ç½¤Íý¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤¿²Õ½ê¤âÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¡£¤³¤Î·à¾ìÆâ¤Ç±«Ï³¤ê¤¬¿¼¹ï²½¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯²Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö½÷À¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¾ì½ê¤Ë¡×
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â±«Ï³¤ê¤¬¤¢¤ëÅÙ¤Ë¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤ò½¤Íý¤·¤Æ±Ä¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²°º¬Á´ÂÎ¤¬Ï·µà²½¤·¤ÆÉå¿©¤¬¿Ê¤ß¡¢¼ê¤ËÉé¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÏ³ÅÅ¤·¤Æ¾ÈÌÀ¤Ê¤É¤ÎÅÅµ¤´ï¶ñ¤â²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢±Ä¶È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤Þ¤µ¤ËµçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡£¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼Æ»¸å¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¡¢ÌÚÂ¼¹¸°ìÏ¯¤µ¤ó¡Ê61¡Ë¤À¡£
ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï20Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¡¢ÃÎ¿Í¤«¤é¥Ë¥å¡¼Æ»¸å¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î·Ð±Ä¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¡£Æ±¶È¼Ô¤¬¼¡¡¹¤ÈÇÑ¶È¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥×·à¾ì¤ò¡Ö¤¤¤ä¤é¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é°ì¿·¤µ¤»¡¢½÷À¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¾ì½ê¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÍÙ¤ê»Ò¤Ë¥Ú¥¤¥ó¥È¤¹¤ë¡ÖÍçÂÎ¥¢¡¼¥È¡×¤ä¥Ð¥ó¥É¤È¤Î¶¦±é¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î²øÃÌÏÃ¤ò±é¤¸¤ë¡Ö²øÃÌ¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¡×¤Ê¤É¡¢¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿°Û¿§¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤·¡¢½÷À¤ä¼ã¼Ô¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤¿¤ÊµÒÁØ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉñÂæ¾å¤ÇÍÙ¤ê»Ò¤¬²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉþ¤òÃ¦¤¤¤Ç¤¤¤¯¡¢ÄêÈÖ¤Î¥·¥ç¡¼¤â·òºß¤À¡£10Æü¼þ´ü¤Ç3¿Í¤ÎÍÙ¤ê»Ò¤¬½Ð±é¤·¡¢¸á¸å5»þ¤«¤é¤Î4¸ø±é¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¡¢ÍÙ¤ê»Ò¤Î¡ÖÄÉ¤Ã¤«¤±¥Õ¥¡¥ó¡×¤Î»Ñ¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¤À¤¬¡¢·Ð±Ä¤ÏÀÖ»úÂ³¤¤Ç¡¢±«Ï³¤ê¤ò»ß¤á¤è¤¦¤Ë¤â¡¢Êä½¤ÈñÍÑ¤òÇ±½Ð¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤½¤³¤ÇÍê¤Ã¤¿¤Î¤¬CF¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÌÜÉ¸¶â³Û¤ËÃ£¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÇÑ¶È¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¤ò¸«¤¿¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆÍÙ¤ê»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢·à¾ì¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡£ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï´íµ¡´¶¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£
¢£¥³¥í¥ÊµëÉÕ¶â¤Ï»Ùµë¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿
¥Ë¥å¡¼Æ»¸å¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¬CF¤Ç´óÉÕ¤òÊç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ïº£²ó¤¬3ÅÙÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£ºÇ½é¤Ï2017Ç¯¤Ç¡¢·à¾ìÆâ¤Ë½÷ÀÍÑ¥È¥¤¥ì¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ñ¶â¤ò½¸¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2020Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤¬·ã¸º¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶È¼ï¤òÍýÍ³¤Ë¹ñ¤Î»ýÂ³²½µëÉÕ¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÍÙ¤ê»Ò¤ÎµëÍ¿¤ä²ÈÄÂ¤ò»ÙÊ§¤¦¤¿¤á¤Ë»Ù±ç¤òµá¤á¤¿¡£¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÏÂ¸Â³¼«ÂÎ¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ºÇÂç¤Î´íµ¡¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¡£ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇØ¿å¤Î¿Ø¤ÇCF¤ËË¾¤ß¤òÂ÷¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¸½ºß»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥È¥ê¥Ã¥×·à¾ì¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¿·µ¬½ÐÅ¹¤ä°ÜÅ¾¤¬»ö¼Â¾åÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1985Ç¯¤ÎÉ÷±ÄË¡²þÀµ¤Ç¡¢±Ä¶È¶Ø»ß¶è°è¤Ê¤É¤Îµ¬À©¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤À¡£·ú¤ÆÂØ¤¨¤Ê¤É¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹©»ö¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¹ÔÀ¯¤ÎÆÏ¤±½Ð¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢Ç§²Ä¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ê¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£¤½¤Î¤¿¤áÏ·µà²½¤¬¿Ê¤à»ÜÀß¤Ï¡¢Êä½¤¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤À¤±¤¬À¸¤»Ä¤ëÍ£°ì¤ÎÆ»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ù±ç¤ÎÁÊ¤¨¤Ë¤Ï¡¢Æ»¸å¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤ÄÍÙ¤ê»Ò¤¿¤Á¤â¶¨ÎÏ¤·¤¿¡£1998Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¸½ºß¤âÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÍÙ¤ê»Ò¤ÎËÒÀ¥°«¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆ»¸å¤Ë¤Ï¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¹¥¤¤ÇÂçÀÚ¤Ê·à¾ì¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢SNS¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ´óÉÕ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Æ°¤¤â¤¢¤ê¡¢CF¤Ë¤ÏÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ëÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¢£¡ÖÃæÇ¯ÃËÀ¤¬¸«¤ë¤â¤Î¡×¤Ï¤â¤¦¸Å¤¤
11·î13Æü¤ËCF¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»Ù±ç¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤¬SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ³È»¶¤·¤Æ¼¡¡¹¤È´óÉÕ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢15Æü¤Ë¤ÏÁá¤¯¤âÌÜÉ¸³Û¤òÃ£À®¤·¤¿¡£30Æü¸½ºß¤Ç¤Î´óÉÕ³Û¤Ï¡¢400¿Í°Ê¾å¤«¤éÌó670Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆ°¤¤«¤é¤ï¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¤Ï¡ÖÃæÇ¯ÃËÀ¤¬¸«¤ë¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°ìÀÎÁ°¤Î¸Å¤Ó¤¿¹Í¤¨¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£º£²ó¡¢´óÉÕ¤ò¤·¤¿¿Í¤ÎÌó4³ä¤¬½÷À¤Ç¡¢¤Þ¤À¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¤Î·ãÎå¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£º£¤ä¡¢½÷À¤ä¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¤ò²¼»Ù¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Á´¹ñ¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¹¥È¥ê¥Ã¥×·à¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢·ã¤·¤¯¶¥Áè¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ë¤Ï¡¢ÀÅª¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤ò¸«¤»¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿±é½Ð¤¬²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·ÐºÑÅª¤ÊÍýÍ³¤«¤é¡¢ÉÔËÜ°Õ¤ËÉñÂæ¤Ø½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤»ö¼Â¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Ë¡Åª¤Êµ¬À©¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ëÃæ¤Ç¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥×·à¾ì¤Ï²á·ã¤µ¤«¤éÀöÎý¤µ¤ì¤¿¿ÈÂÎÉ½¸½¤ä²»³Ú¡¢¾ÈÌÀ¤Ø¤È¡¢¸«¤»Êý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç½ù¡¹¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤¬½÷À¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¤Ê¤¼½÷À¤¬¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤Î¤«
¸½ºß¤Ç¤Ï¥¹¥È¥ê¥Ã¥×·à¾ì¤ÇµÒÀÊ¤Ë½÷À¤¬¤¤¤ë¤Î¤ÏÆü¾ïÅª¤Ê¸÷·Ê¤Ç¡¢Â¿¤¤¤È¤¤Ë¤ÏÈ¾Ê¬¤òÀê¤á¤ë¤³¤È¤¹¤é¤¢¤ë¡£µÒ¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÍÙ¤ê»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤â¤¤¤ë¡£É®¼Ô¤¬¥Ë¥å¡¼Æ»¸å¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤â¡¢3³ä¤Û¤É¤¬½÷ÀµÒ¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤Ïµ§¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ÇÍÙ¤ê»Ò¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¡£
½÷À¤¬¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¤Ë´¶¤¸¤ëÌ¥ÎÏ¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
À¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¤ä¼¹É®¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥é¥¤¥¿¡¼¤ÇÊÔ½¸¼Ô¤Î»°±º¤æ¤¨¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¤Î´Õ¾ÞÎò¤¬10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¡£ºÇ½é¤Ï¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤Ê¤¤°õ¾Ý¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÉñÂæ¤ò¸«¤Æ¡Ö½÷À¤¬Æ²¡¹¤È¼«¤é¤ÎÍç¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤±¤Ð¹æµã¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¤Î½éÂÎ¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
»°±º¤µ¤ó¤Ï¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤¤Û¤É·à¾ì¤ËÂ¤¬¸þ¤¯¡£¡ÖÍç¤È¤¤¤¦¡ÈÀ¸¡É¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Ï³é¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤À¡£¡Ö°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÍÙ¤ê»Ò¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¤É½¸½¤ä¡¢¿·¤¿¤Êµ»¹ª¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¤Þ¤Ö¤·¤¤¤·¡¢»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤À¤¬¡¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¤¤«¤¬¤ï¤·¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ïº¬¶¯¤¤¡£¥·¥ç¡¼¤ÎÆâÍÆ¤¬¡Ö¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¡×¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤·¤Æ¡¢·à¾ìÂ¦¤äÍÙ¤ê»Ò¤¬·Ù»¡¤ËÅ¦È¯¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¤«¤é¤ÎµÕÉ÷¤â¿á¤¯¡£
¤½¤¦¤·¤¿¶õµ¤¤Ë¡¢ÍÙ¤ê»Ò¤ÎËÒÀ¥°«¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ê¥Ã¥×·à¾ì¤È¤¤¤¦¶õ´Ö¤Ë¤Ï¡¢ÌµÍý¤ä¤ê½Ð±é¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡¢ÌµÍý¤ä¤ê¸«¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈ¿È¯¤¹¤ë¡£
¢£·Ù»¡¤ÎÅ¦È¯¤Ï¡Ö¼å¤¤¼Ô¤¤¤¸¤á¡×
1998Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ËÒÀ¥¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ºß¤âÂè°ìÀþ¤Ç¤Î³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÉñÂæ¤Î¾å¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÙ¤ê»Ò¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤äÀ¤ÎÉ½¸½¤¬¡¢¸ø¸¢ÎÏ¤Î¸À¤¦¡Ø¤¤¤«¤¬¤ï¤·¤µ¡Ù¤ÎÄêµÁ¤Ë´Ý¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ËÄñ¹³¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¼«¤é¤¬Áª¤Ó¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¶¯¤¤µñÈÝ´¶¤¬¤Ë¤¸¤à¡£
¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¤ò¡Ö¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¡×¤È¤¹¤ë¸«Êý¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ë°Õ¸«¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Åìµþ¡¦ÉðÂ¢Ìî»ÔµÄ¤Îé®¸¶ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÊÐ¸«¤Ë°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤ë°ì¿Í¤À¡£
É½¸½¤Î¼«Í³¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëé®¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎµÄ°÷¤ÎÍ»Ö¤òÏ¢¤ìÎ©¤Ã¤Æ¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Î¥¹¥È¥ê¥Ã¥×·à¾ì¤Ë½Ð¸þ¤¤¤¿¡£Æ±¹Ô¤·¤¿µÄ°÷¤Î1¿Í¤Ï½÷À¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤Æ´¶·ã¤·¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¼Â´¶¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÍÙ¤ê»Ò¤¬¼«¤é¤Î°Õ»Ö¤ÇÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢´ÑµÒ¤âÀáÅÙ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤½¤ÎÉ½¸½¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¡£Ã±¤Ê¤ë¡ØÀ¤Î¾ÃÈñ¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¤¬Ê¸²½¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢·Ù»¡¤ÎÅ¦È¯¤Ë¤Ï¡ÖÈï³²¼Ô¤Ï¤ª¤é¤º¡¢É¬Í×À¤Ï¶Ë¤á¤Æµ¿Ìä¤Ç¤¹¡£¼å¤¤¼Ô¤¤¤¸¤á¤È¤·¤«»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈãÈ½Åª¤À¡£
¢£·à¾ì¤¬»Ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³
¥¹¥È¥ê¥Ã¥×·à¾ì¤¬¾Ã¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î³¹¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£
é®¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢ÍÙ¤ê»Ò¤¬µ»¤òËá¤¤¤ÆÉ½¸½¤·¡¢¤½¤ì¤ò´ÑµÒ¤¬¸«¤ë¾ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â¼ä¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
Æ±¤¸¼ÁÌä¤ò¡¢ÍÙ¤ê»Ò¤ÎËÒÀ¥¤µ¤ó¤Ë¤âÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£¡Ö³¹¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌ´¤À¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ë¥å¡¼Æ»¸å¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ÎCF¤Ï2026Ç¯1·î9Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤¤¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿´óÉÕ¶â¤Ç²°º¬¤Î¤Û¤«¡¢¿åÆ»´É¤ä³°ÊÉ¤Ê¤É¤âÊä½¤¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤¤¤¦¡£ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö·à¾ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Â¿¤¯¤Î¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¤ÎÅô¤ò¾Ã¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Æ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢´¶ÌµÎÌ¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¸ÅÅµÅª¤Ê¥¨¥í¥¹¤ÎÀ¤³¦¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï¸·¤·¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÄìÎÏ¤Ï¶¯¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¸ü¤ß¤¬¤¢¤ë¡£ÌÜ¾ã¤ê¤Ê¤â¤Î¤òÇÓ½ü¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡ÖÀµµÁ¡×¤Ë¹³¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥×·à¾ì¤ÏÂ¸ºß¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
----------
º´Æ£¡¡Âç²ð¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤À¤¤¤¹¤±¡Ë
¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò ÊÔ½¸°Ñ°÷·óÏÀÀâ°Ñ°÷
1972Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¤ò·Ð¤Æ2002Ç¯¤Ë¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£´Ú¹ñ¡¦±äÀ¤Âç³Ø¤Ë1Ç¯´Ö¤Î¼ÒÌ¿Î±³Ø¸å¡¢09Ç¯3·î¤«¤é11Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¥½¥¦¥ëÆÃÇÉ°÷¡£µ¢¹ñ¸å¡¢ÆÃÊÌÊóÆ»¼¼¤ä·ÐºÑÉô¡Ê·ÐºÑ»º¶È¾ÊÃ´Åö¡Ë¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢16Ç¯9·î¤«¤é20Ç¯5·î¤Þ¤Ç¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼ÆÃÇÉ°÷¡£21Ç¯5·î¤è¤ê¸½¿¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø13²¯¿Í¤Î¥È¥¤¥ì¡¡²¼¤«¤é¸«¤¿·ÐºÑÂç¹ñ¥¤¥ó¥É¡Ù¡Ê³ÑÀî¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¼Ò²ñ ´Ú¹ñ¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¥ë¥Ý»à·º¡Ù¡Ø´Ú¹ñ¡¦¹ñ²È¾ðÊó±¡¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¸¸Åß¼Ë¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò ÊÔ½¸°Ñ°÷·óÏÀÀâ°Ñ°÷ º´Æ£¡¡Âç²ð¡Ë