¡Ö¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¡Ö¥´¥Ç¥£¥Ð¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡ÖChocolate Xmas - ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ - ¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅÃæ¡ª
Âç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢2²óÌÜ¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£2025Ç¯¤Ï¡¢2¼ïÎà¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥Ð¥Ë¥é¥ê¥Ü¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¿·ºî¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î²Ú¤ä¤«¤ÇìÔÂô¤Ê¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖChocolate Xmas - ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ - ¡×¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡©
- ¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤ -¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å ¥Ç¥å ¥·¥ç¥³¥é
2025Ç¯¤Ï¡¢2¼ïÎà¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡ª ¿©´¶¤È¶ì¤ß¤¬ÆÃÄ§¤Î¥«¥«¥ª¥Ë¥Ö¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ó¥¿¡¼¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼»º¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÉ÷Ì£¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Ð¥Ë¥é¥Ó¡¼¥ó¥º¤¬Æþ¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó½é¤Î¥Ð¥Ë¥é¥ê¥Ü¥ó¤ò²Ã¤¨¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥ê¥Ü¥ó¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¤¤é¤á¤¯¥ê¥Ü¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¿§¹ç¤¤¡ª 2¼ïÎà¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÈË§½æ¤Ê¹á¤ê¤Î¥Ð¥Ë¥é¥ê¥Ü¥ó¤¬»°°Ì°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¡Ö¥´¥Ç¥£¥Ð¡×¤È¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¤Î¼«¿®ºî¤Ç¤¹¡£
¡Ö- ¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤ - ¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å ¥Ç¥å ¥·¥ç¥³¥é¡×ÃíÊ¸¤Î¿Í¤Ë¤Ï¡¢¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥í¥´Æþ¤ê¥¹¥ê¡¼¥Ö¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¡£
¡Ú¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡Û
¡¦¥¥ã¥é¥á¥ë¥ê¥Ü¥ó
¤Û¤í¶ì¤¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤È¡¢¤¢¤Þ¡Á¤¤¥¥ã¥é¥á¥ë¥ê¥Ü¥ó¤ÎÀäÌ¯¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡ª
¡¦¥¸¥ã¥â¥«¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Õ¥¡¥Ã¥¸
¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¥«¥«¥ª¡¢£²¤Ä¤Î¥Ó¥¿¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ëÂç¿Í¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ë¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤Î¿©´¶¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡ª
¤Þ¤¿¡¢¡Ö- ¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤ - ¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å ¥Ç¥å ¥·¥ç¥³¥é¡×¤È¹¥¤¤Ê¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥À¥Ö¥ë¤¬¡¢¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥í¥´Æþ¤ê¥«¥Ã¥×¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
º£¤À¤±¤Î¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ä¡¢¥À¥Ö¥ë¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¡§È¯ÇäÃæ¡Á¡¡¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
ÃÍÃÊ¡§¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥ì¥®¥å¥é¡¼¥µ¥¤¥º 420±ß¡Ê¡Ü90±ß¤Ç¥¹¥â¡¼¥ë¥À¥Ö¥ë¤ËÊÑ¹¹²Ä¡Ë
¢£¥´¥Ç¥£¥Ð ¥À¥Ö¥ë
ÈÎÇä´ü´Ö¡§È¯ÇäÃæ¡Á2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
ÃÍÃÊ¡§¥¹¥â¡¼¥ë¥µ¥¤¥º 510±ß / ¥ì¥®¥å¥é¡¼¥µ¥¤¥º 760±ß
※表記はすべて税込価格となり、店内飲食とお持ち帰りでどちらも同一の税込価格。(税抜価格は異なります)
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤ -¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¥ç¥³¥é¥µ¥ó¥Ç¡¼
¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¿Ô¤¯¤»¤ë2¼ïÎà¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥µ¥ó¥Ç¡¼¤âÅÐ¾ì¡£¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥³¡¼¥ó¤Î¥µ¥ó¥Ç¡¼¤Ï¡Ö- ¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤ - ¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å ¥Ç¥å ¥·¥ç¥³¥é¡×¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥µ¥¤¥º¤¬1¸Ä¡¢¥À¥Ö¥ë¥«¥Ã¥×¤Î¥µ¥ó¥Ç¡¼¤Ï¡Ö- ¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤ - ¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å ¥Ç¥å ¥·¥ç¥³¥é¡× ¤Î¥¹¥â¡¼¥ë¥µ¥¤¥º¤¬2¸ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¥µ¥ó¥Ç¡¼¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤Ëºî¤Ã¤¿¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥«¥«¥ªÊ¬70¡ó¤Î¥¥å¡¼¥Ö¾õ¤Î¥Ï¥¤¥«¥«¥ª¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤Î¥³¥³¥¢¥Ñ¥¤¡¢¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤òìÔÂô¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢»Å¾å¤²¤Ë¤Ï¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤â¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ª ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»×¤¦Â¸Ê¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥µ¥ó¥Ç¡¼¤Ç¤¹¡£
¢¨¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥³¡¼¥ó¤Ï¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡Ö- ¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤ - ¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å ¥Ç¥å ¥·¥ç¥³¥é¡×¥ì¥®¥å¥é¡¼¥µ¥¤¥º1¸Ä
¢¨¥«¥Ã¥×¤Ï¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡Ö-¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤-¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å ¥Ç¥å ¥·¥ç¥³¥é¡×¥¹¥â¡¼¥ë¥µ¥¤¥º2¸Ä
¢£- ¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤ - ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¥ç¥³¥é¥µ¥ó¥Ç¡¼
ÈÎÇä´ü´Ö¡§È¯ÇäÃæ¡Á 12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
ÃÍÃÊ¡§¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥³¡¼¥ó¡Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¥µ¥¤¥º1¥³¡Ë950±ß ¢¨¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¸ÂÄê
¡¡¡¡¡¡¥À¥Ö¥ë¥«¥Ã¥×¡Ê¥¹¥â¡¼¥ë¥µ¥¤¥º2¥³¡Ë 980±ß
※表記はすべて税込価格となり、店内飲食とお持ち帰りでどちらも同一の税込価格。(税抜価格は異なります)
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤ -¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¥ç¥³¥é¥·¥§¥¤¥¯
2025Ç¯¤Ï¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥·¥§¥¤¥¯¤¬½éÅÐ¾ì¡ª ¡Ö- ¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤ - ¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å ¥Ç¥å ¥·¥ç¥³¥é¡×¤ÈµíÆý¤Ë¡¢¡Ö¥´¥Ç¥£¥Ð¡×´Æ½¤¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤ò¥ß¥¥·¥ó¥°¡£¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¥«¥«¥ª¤ÎÉ÷Ì£Ë¤«¤Ê¥«¥«¥ª¥Ë¥Ö¡¢¤µ¤é¤Ë¥«¥«¥ªÊ¬70¡ó¤Î¶ì¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ï¥¤¥«¥«¥ª¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¤Î¤»¡¢¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤È¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤¿°ìÉÊ¡£¤³¤Î»þ´ü¤À¤±¤Î¡¢¿¼¤¯¾åÉÊ¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£- ¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤ - ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¥ç¥³¥é¥·¥§¥¤¥¯
ÈÎÇä´ü´Ö¡§È¯ÇäÃæ¡Á 12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
ÃÍÃÊ¡§800±ß
※表記はすべて税込価格となり、店内飲食とお持ち帰りでどちらも同一の税込価格。(税抜価格は異なります)
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥´¥Ç¥£¥Ð¡ß¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê8¥³Æþ¡Ë
¡Ö- ¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤ -¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å ¥Ç¥å ¥·¥ç¥³¥é¡×¤È¹¥¤¤Ê¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò²Ú¤ä¤«¤Ê¸ÂÄê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¤¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡£¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î½¸¤Þ¤ê¤Î¼êÅÚ»º¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤Í¡ª¹¥¤¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö- ¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤ -¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å ¥Ç¥å ¥·¥ç¥³¥é¡×¤ò1¤Ä°Ê¾åÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢¸ÂÄê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç»ý¤Áµ¢¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥´¥Ç¥£¥Ð¡ß¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê8¸ÄÆþ¡Ë
ÈÎÇä´ü´Ö¡§È¯ÇäÃæ¡Á 12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
ÃÍÃÊ¡§¥¹¥â¡¼¥ë 2380±ß / ¥ì¥®¥å¥é¡¼ 2940±ß
¢¨É½µ¤ÏÀÇ¹þ¤ß²Á³Ê¡£¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤ -¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å ¥Ç¥å ¥·¥ç¥³¥é ¥×¥ì¥Ñ¥Ã¥¯
¡Ö- ¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤ - ¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å ¥Ç¥å ¥·¥ç¥³¥é¡×¤ò²È¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê³Ú¤·¤á¤ë¥×¥ì¥Ñ¥Ã¥¯¤¬ÅÐ¾ì¡£Ìó3¿ÍÊ¬¤ÎÎÌ¤ò¡¢¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥ì¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¡ª ìÔÂô¤Ë¹¥¤¤Ê¤À¤±¤Ò¤È¤êÀê¤á¤·¤¿¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢¨¥×¥ì¥Ñ¥Ã¥¯¤È¤Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Ñ¥Ã¥¯¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¥Ñ¥Ã¥¯µÍ¤á¤µ¤ì¤¿¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÍÑ¾¦ÉÊ¡£
¢£- ¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤ - ¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å ¥Ç¥å ¥·¥ç¥³¥é ¥×¥ì¥Ñ¥Ã¥¯
ÈÎÇä´ü´Ö¡§È¯ÇäÃæ¡Á 2026Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
ÃÍÃÊ¡§1000±ß
¢¨É½µ¤ÏÀÇ¹þ²Á³Ê¡£¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤ -¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å ¥Ç¥å ¥·¥ç¥³¥é ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥±¡¼¥
¡Ö- ¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤ - ¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å ¥Ç¥å ¥·¥ç¥³¥é¡×¤¬¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥±¡¼¥¤Ë¡£¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥é¥¤¥È¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¥À¡¼¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î2¿§¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Û¥¤¥Ã¥×¤Ç¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ä¥Ï¥¤¥«¥«¥ª¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¥í¥´Æþ¤ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥·¡¼¥ó¤ä¤ª½Ë¤¤¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÌ£¤ï¤¨¤ë¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡£
¢£- ¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤ - ¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å ¥Ç¥å ¥·¥ç¥³¥é ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥±¡¼¥
ÈÎÇä´ü´Ö¡§È¯ÇäÃæ¡Á 2026Ç¯3·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
ÃÍÃÊ¡§3500±ß
¢¨É½µ¤ÏÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ç¤¹¡£¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§4¹æ¡¡Ä¾·Â Ìó14.5cm¡ß¹â¤µ Ìó5cm
º£¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¸ÂÄê¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê»þ´Ö²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
