¡Ö¤ª¤â¤í¤¹¤®¤ëww¡×¡Ö¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ê¤Î¡©¡×¿ÆÀÌ¤Î°ì¼þ´÷¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤¬ÇÛ¤é¤ì¤¿ËÜ¿Í¤òÄ¾·â
¡¡°ìÇ¯¤¸¤å¤¦»È¤¨¤ëT¥·¥ã¥Ä¤Ï²¿Ëç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¡£¼«Ê¬¤ÇÇã¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ã¯¤«¤«¤é¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤³¤ó¤Ê·Á¤Ç¼ê»ý¤Á¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤¬Áý¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡£2025Ç¯8·î25Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤ß¤È¤µ¤ó¡Ê¡÷mito_neusick¡Ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÊ¸¾Ï¤È¤È¤â¤Ë°ìËç¤Î²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ÆÀÌ¤Î°ì¼þ´÷¤Ç²ÈÌæ¤ÈÀ¸Ë×Ç¯Æþ¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥ÄÇÛ¤é¤ì¤¿¤Î¤ª¤â¤í¤¹¤®¤ëwwwwww ¤¦¤Á¤Ã¤Æ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤«¤Ê¡©¡© ¥µ¥Þ¥½¥Ë½Ð¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¡©¡©¡©¡©¡©¡©¡×
¢¡¿ÆÀÌ¤Î°ì¼þ´÷¤Î¡Ö°ú¤½ÐÊª¡×¤Ë¾×·â
¡¡¤ß¤È¤µ¤ó¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤´¿ÆÀÌ¤Î°ì¼þ´÷¤Ë°ú¤½ÐÊª¤È¤·¤ÆÇÛ¤é¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡ª
¡¡Ãæ±û¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë²ÈÌæ¡£3¤Ä¤Î´Ý¤òÀþ¤Ç¤°¤ë¤Ã¤È°Ï¤ó¤À¿§°ã¤¤¤Î±ß3¤Ä¤ò¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê´Ý¤Ç°Ï¤ó¤À¹½¿Þ¤Ç¤¹¡£Èó¾ï¤Ë½¨°ï¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢¤½¤Î²¼¤Ë¤Ï¡Ö1925¡Á2024¡×¤ÈÀ¸Ë×Ç¯¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ò»¶¤·¤¿°ÎÂç¤Ê¥Ð¥ó¥É¤¬³èÆ°´ü´Ö¤ËÊâ¤ó¤ÀÂÀ×¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤¿¥Ð¥ó¥ÉT¥·¥ã¥Ä¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤´¿ÆÀÌ¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥í¥Ã¥¯¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤ß¤È¤µ¤ó¤ÎÉáÃÊÃå¤È¤·¤Æ¤³¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ï³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
¢¡Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡È¸Î¿Í¤Î¥°¥Ã¥º¡É¤ËÂçÇú¾Ð¤·¤¿
¡½¡½Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿ÆÀÌ¤ÎÊý¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊT¥·¥ã¥Ä¤òºî¤ë¤Û¤É¥í¥Ã¥¯¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¤ß¤È¡§T¥·¥ã¥Ä¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿ÆÀÌ¤ÎÄ¹ÃË¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿ÆÀÌ¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç½ÇÉã¤Ç¡¢¤à¤·¤í¥í¥Ã¥¯¤ÎÂÐ¶Ë¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡£Í·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤Ä¤â±ïÂ¦¤ÇÆü¸þ¤Ü¤Ã¤³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢²º¤ä¤«¤Ê¿Í¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤É¤¦¤¤¤¦°Õ¿Þ¤Ç²ÈÌæT¥·¥ã¥Ä¤¬ºî¤é¤ì¤¿¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤â¤·¿ÆÀÌ¤¬¤³¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é°ì½ï¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½°ì¼þ´÷¤Ë¤³¤ó¤Ê¥í¥Ã¥¯¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤¬°ú¤½ÐÊª¤È¤·¤ÆÇÛ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤ß¤È¡§¤³¤¦¤¤¤¦¸Î¿Í¤Î¥°¥Ã¥º¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº£¤Þ¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀµÄ¾¡¢ÂçÇú¾Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤À¤·¡¢¤´ÃúÇ«¤ËÌ¾Á°¤ÈÀ¸Ë×Ç¯Æþ¤ê¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤â¤¢¤Ã¤Æ´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤¬¥Ä¥Ü¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½T¥·¥ã¥Ä¤Ëµ¤µ¤ì¤¿À¸Ë×Ç¯¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö1925¡Á2024¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤´¿ÆÀÌ¤Ï100ºÐ¶á¤¯¤Þ¤ÇÀ¸¤¤¿Âç±ýÀ¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª ¤ß¤È¤µ¤ó¤ÏÄ¹À¸¤¤Î¤´²È·Ï¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤ß¤È¡§¤¦¤Á¤ÏÄ¹À¸¤¤Î²È·Ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÆÀÌ¤Ë¤Ï80ºÐÄ¶¤¨¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤À¸µµ¤¤Ê¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÉãÊý¤ÎÁÄÉã¡ÊT¥·¥ã¥Ä¤¬ºî¤é¤ì¤¿¿ÆÀÌ¤ÎÄï¡Ë¤¬ºÇ¹âÎð¤Ç¡¢º£Ç¯93ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î¤´²ÈÂ²¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤ÊT¥·¥ã¥Ä¤òË¡Í×¤ÇÇÛ¤ë¥±¡¼¥¹¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¤¢¤ë¤¢¤ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡©
¤ß¤È¡§¥ê¥×¥é¥¤¤Ç¡¢»ä¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÄ¹ºê¤Ç¤ÏÀºÎîÎ®¤·¤Î¤È¤¤Ë¤ªÂ·¤¤¤ÎË¡Èï¤äÉþ¤òÃå¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¿§Ì£¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÃÏÌ£¤Ê¤â¤Î¤¬ÉáÄÌ¤é¤·¤¯¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤á¤º¤é¤·¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤ß¤È¤µ¤ó¤âX¤Ç¡Ö¤³¤ì¤¬Ä¹ºê¤ÎÅÁÅý¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤ÎNO¤¹¤®¤ëwwwwwwwww¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢¡¼«Ê¬¤ÎË¡Í×¤Ç¤ÏT¥·¥ã¥Ä¤È¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤
¡½¡½¤ß¤È¤µ¤ó¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö¤¦¤Á¤Ã¤Æ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤«¤Ê¡©¡© ¥µ¥Þ¥½¥Ë½Ð¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¡©¡©¡©¡©¡©¡©¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤Ë¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤È¤µ¤ó¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ª¹¥¤¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤ß¤È¡§¤Ï¤¤¡ª[Alexandros]¤È¤¤¤¦¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÉáÃÊ¤«¤é¥í¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¢¡Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡È¸Î¿Í¤Î¥°¥Ã¥º¡É¤ËÂçÇú¾Ð¤·¤¿
¡½¡½Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿ÆÀÌ¤ÎÊý¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊT¥·¥ã¥Ä¤òºî¤ë¤Û¤É¥í¥Ã¥¯¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¤ß¤È¡§T¥·¥ã¥Ä¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿ÆÀÌ¤ÎÄ¹ÃË¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿ÆÀÌ¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç½ÇÉã¤Ç¡¢¤à¤·¤í¥í¥Ã¥¯¤ÎÂÐ¶Ë¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡£Í·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤Ä¤â±ïÂ¦¤ÇÆü¸þ¤Ü¤Ã¤³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢²º¤ä¤«¤Ê¿Í¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤É¤¦¤¤¤¦°Õ¿Þ¤Ç²ÈÌæT¥·¥ã¥Ä¤¬ºî¤é¤ì¤¿¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤â¤·¿ÆÀÌ¤¬¤³¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é°ì½ï¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½°ì¼þ´÷¤Ë¤³¤ó¤Ê¥í¥Ã¥¯¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤¬°ú¤½ÐÊª¤È¤·¤ÆÇÛ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤ß¤È¡§¤³¤¦¤¤¤¦¸Î¿Í¤Î¥°¥Ã¥º¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº£¤Þ¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀµÄ¾¡¢ÂçÇú¾Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤À¤·¡¢¤´ÃúÇ«¤ËÌ¾Á°¤ÈÀ¸Ë×Ç¯Æþ¤ê¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤â¤¢¤Ã¤Æ´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤¬¥Ä¥Ü¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½T¥·¥ã¥Ä¤Ëµ¤µ¤ì¤¿À¸Ë×Ç¯¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö1925¡Á2024¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤´¿ÆÀÌ¤Ï100ºÐ¶á¤¯¤Þ¤ÇÀ¸¤¤¿Âç±ýÀ¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª ¤ß¤È¤µ¤ó¤ÏÄ¹À¸¤¤Î¤´²È·Ï¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤ß¤È¡§¤¦¤Á¤ÏÄ¹À¸¤¤Î²È·Ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÆÀÌ¤Ë¤Ï80ºÐÄ¶¤¨¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤À¸µµ¤¤Ê¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÉãÊý¤ÎÁÄÉã¡ÊT¥·¥ã¥Ä¤¬ºî¤é¤ì¤¿¿ÆÀÌ¤ÎÄï¡Ë¤¬ºÇ¹âÎð¤Ç¡¢º£Ç¯93ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î¤´²ÈÂ²¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤ÊT¥·¥ã¥Ä¤òË¡Í×¤ÇÇÛ¤ë¥±¡¼¥¹¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¤¢¤ë¤¢¤ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡©
¤ß¤È¡§¥ê¥×¥é¥¤¤Ç¡¢»ä¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÄ¹ºê¤Ç¤ÏÀºÎîÎ®¤·¤Î¤È¤¤Ë¤ªÂ·¤¤¤ÎË¡Èï¤äÉþ¤òÃå¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¿§Ì£¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÃÏÌ£¤Ê¤â¤Î¤¬ÉáÄÌ¤é¤·¤¯¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤á¤º¤é¤·¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤ß¤È¤µ¤ó¤âX¤Ç¡Ö¤³¤ì¤¬Ä¹ºê¤ÎÅÁÅý¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤ÎNO¤¹¤®¤ëwwwwwwwww¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢¡¼«Ê¬¤ÎË¡Í×¤Ç¤ÏT¥·¥ã¥Ä¤È¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤
¡½¡½¤ß¤È¤µ¤ó¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö¤¦¤Á¤Ã¤Æ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤«¤Ê¡©¡© ¥µ¥Þ¥½¥Ë½Ð¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¡©¡©¡©¡©¡©¡©¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤Ë¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤È¤µ¤ó¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ª¹¥¤¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤ß¤È¡§¤Ï¤¤¡ª[Alexandros]¤È¤¤¤¦¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÉáÃÊ¤«¤é¥í¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©