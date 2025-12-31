»¦È²¤È¤·¤¿£Ô£Ì¤ËÇ­¤è¤ê¤Ç¤«¤¤¥Ê¥¹¤¬¤½¤ó¤Ê¥Ý¥¹¥È¤¬X¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û325.2Ëü²óÉ½¼¨¡¢12Ëü¤¤¤¤¤Í¤Î?¥Ç¥«¤¹¤®¥Ê¥¹VSÇ­?¶å½£ÃÏÊýºß½»¤ÎX¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¥º U149¡×¤ÎµÌ¤¢¤ê¤¹¤Á¤ã¤ó¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¡×¤µ¤ó¤¬2025Ç¯5·î26Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÇ­¤è¤ê¥Ç¥«¤¤......¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ä¹¤¤¥Ê¥¹¤Î¼Ì¿¿¡£¾²¤Ë¥´¥í¥ó¤ÈÅ¾¤¬¤ëÇ­¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢3ºÐÈ¾¤Î¥­¥¸¥Í¥³¡¦¥¢¥ë¤Á¤ã¤ó¡£¤Ä¤Þ