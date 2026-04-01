「最近入社した子に朝、今日は昼の弁当を持って来ているか聞くと『今日の昼は昨日の夜の残り物っす』って言うから適当に話し流してたら、昼になってカバンから昨日の残り物を食器ごと出してきてて吹いたwww」【写真】ラップをかけた皿をそのまま持参した衝撃の「残り物」弁当そんな一言とともに投稿された写真が、大きな反響を呼んでいます。投稿主は、兵庫県姫路市で配管工事や溶接加工を手がける「梅澤工業株式会社」の