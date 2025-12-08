ºÊ¤ËÌµ»ë¤µ¤ìÌë¤ÎÀ¸³è¤â¥¼¥í¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¿´¤¬²õ¤ì¤ëÁ°¤ËÉ×¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤Î¤³¤È¡ÚÉ×ÉØ´Ø·¸½¤Éü¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤¬²òÀâ¡Û
ËèÈÕ21»þ¤ò²á¤®¤Æµ¢Âð¤¹¤ë²ñ¼Ò°÷¤ÎA¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÊ¤È2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤È4¿Í²ÈÂ²¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊA¤µ¤ó¤ÎºÇ¶á¤ÎÇº¤ß¤Ï¡¢ºÊ¤ÎÎä¤¨ÀÚ¤Ã¤¿¶õµ¤¤Ç¤·¤¿¡£Ãæ¾®´ë¶È¤Ç»Ä¶È¤ò¤³¤Ê¤·¡¢°ì²È¤ÎÂç¹õÃì¤È¤·¤Æ·üÌ¿¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëA¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÊ¤ÏÉÔµ¡·ù¤ÊÂÖÅÙ¤ÇA¤µ¤ó¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¡¼¥È¶ÐÌ³¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²È»ö¤È»Ò°é¤Æ¤òÃ´¤¦ºÊ¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÈ¬¤ÄÅö¤¿¤ê¤È¤â¼è¤ì¤ëÂÖÅÙ¤Ë¡¢A¤µ¤ó¤Î¿´¤ÏÆü¤´¤È¤Ë¾ÃÌ×¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÌ¡²è¡ÛµÁÊì¤Î¡Ö²ð¸î¤è¤í¤·¤¯¤Í¡×È¯¸À¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä
¤Þ¤¿Ä¹½÷¤È¼¡½÷¤ò¿²¤«¤·¤Ä¤±¤ë¤È¡¢ºÊ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿²¼¼¤Ç½¢¿²¤¹¤ë¤¿¤á¡¢É×ÉØ¤ÎÌë¤ÎÀ¸³è¤Ï¿ôÇ¯ÍèÅÓÀä¤¨¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢ÃçÎÉ¤¯Êë¤é¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦A¤µ¤ó¤ÎÍýÁÛ¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿¸½¼Â¤¬ËèÆü·«¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÀäË¾´¶¤¬A¤µ¤ó¤Î¿´¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÎä¤¿¤¤²ÈÄí¤«¤é°Â¤é¤®¤òµá¤á¡¢A¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢²ñ¼Òµ¢¤ê¤Ë¤Õ¤é¤ê¤ÈÌë¤Î³¹¤ØÂ¤ò±¿¤Ó¤Þ¤¹¡£ºÊ¤ËÌµ»ë¤µ¤ì¡¢Ã¯¤«¤é¤â¤Í¤®¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢Í¥¤·¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷À¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤ÎÈèÊÀ¤·¤¿¿´¤Ë¿¼¤¯À÷¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÄí¤¬Êø²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±¤ÊÆ»¤ò°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëA¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤éºÊ¤È¤ÎÎÉ¤¤´Ø·¸¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£É×ÉØ´Ø·¸½¤Éü¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°ÀìÌç¹ÔÀ¯½ñ»Î¤ÎÌÚ²¼²í»Ò¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ìµ»ë¤Ï¡ÖSOS¡×¤Ëµ¤¤Å¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¥µ¥¤¥ó
¡¼ºÊ¤Ï¤Ê¤¼¡¢Ìµ»ë¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºÊ¤ÎÌµ»ë¤Ï¡¢É×¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖSOS¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£ºÊ¤ÏÉÔµ¡·ù¤ÊÂÖÅÙ¤äÌµ»ë¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤è¡×¤È¤¤¤¦¿´¤Î¶«¤Ó¤òÉ×¤ËÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï°ì¸«¡¢É×¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¬¤ÄÅö¤¿¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÉ×¤Ë¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¼¡Ö¤â¤¦Î¥º§¤·¤¿Êý¤¬³Ú¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤¦¾ì¹ç¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
¿Í¤Ï¿É¤¤¾õ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤Æ³Ú¤ÊÊý¤ä²÷³Ú¤òÁª¤Ö·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î¥º§¤ä¡¢²ÈÄí³°¤Ç¤Î°Â¤é¤®¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÌÜÀè¤Î¶ìÄË¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³Ú¤ÊÆ»¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤·¤Î¤®¤Ç³Ú¤ÊÆ»¤òÁª¤ÓÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ë¤È¸å²ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Æ¨¤²½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¾Íè¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡×¤È¼«Ìä¤·¡¢¼«¿È¤Î¿´¤È¿¼¤¯¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÌÜÀè¤Î³Ú¤òÁª¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤ÎÍýÁÛ¤Ë¸þ¤±¤Æº£¡¢²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼ºÊ¤È¤ÎÎÉ¤¤´Ø·¸¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢A¤µ¤ó¤Ï²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºÊ¤È¤ÎÎÉ¤¤´Ø·¸¡¢¤½¤·¤ÆÌë¤ÎÀ¸³è¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤ºA¤µ¤ó¤Ï¡Ö»Å»ö¤ËÂÇ¤Á¹þ¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÊ¤¬²ÈÄí¤È¤¤¤¦´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿¼¤¯Ç§¼±¤·¡¢ºÊ¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ºÊ¤¬²¿¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦ºÊ¤Î¿´¤ÎÀ¼¤ò¿¿Ùõ¤ËÊ¹¤¡¢¤½¤ì¤ò³ð¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Î»ÑÀª¤Ç¹Í¤¨Êý¤È¹ÔÆ°¤ò²þ¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°Â°×¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¤Î¤´µ¡·ù¼è¤ê¤ÏµÕ¸ú²Ì¤Ç¤¹¡£A¤µ¤ó¤ÎÆâÌÌÅª¤ÊÀ°Íý¤ÈÊÑ²½¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¢¡ÌÚ²¼²í»Ò¡Ê¤¤Î¤·¤¿¡¦¤Þ¤µ¤³¡Ë
¹ÔÀ¯½ñ»Î¡¢¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¡ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¤òµòÅÀ¤Ë¡ÖÉ×ÉØ´Ø·¸½¤Éü¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡×¤ò¼ç¶ÈÌ³¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¡ÖË¡¡×¤È¡Ö¿´¡×¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¸ÜµÒ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦Ä¹ß· Ë§»Ò¡Ë