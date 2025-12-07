¡ÖÎø°¦·Ð¸³¥¼¥í¡×¸µ¸ÞÎØÁª¼ê¤¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡ª¡Ö¹çË¡Åª¤Ë¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤Ç¤¤ë¡×
12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¥ª¥Õ¥ì¥³¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥Ú¥¢¤Ç¥½¥Á¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¹â¶¶À®Èþ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤ÎÆÃ¼ì¤ÊÎø°¦»ö¾ð ¥Ú¥¢¤Ï¡Ö·ëº§¤·¤¬¤Á¡×¹â¶¶À®Èþ¤¬¸ì¤ëÉñÂæÎ¢
¸½Ìò»þÂå¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¹â¶¶¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤ÎÎø°¦¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ú¥¢¤È¤«¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ï¶¥µ»Ãæ¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ·ëº§¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬·ë¹½Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶Ã¤¤Î»ö¼Â¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤·¤¿¥í¥·¥¢¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤ò°ìÎã¤Ëµó¤²¡¢Èà¤é¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ê±ÇÁü¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤ÎÎý½¬¤È¤«¤Ç¤â¹çË¡Åª¤Ë¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤Ç¤¤ë¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡£
µ÷Î¥¤¬¶á¤¤¤æ¤¨Îø°¦¤ËÈ¯Å¸¤·¤ä¤¹¤¤Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¡Ö·ö²Þ¤â¿Í°ìÇÜ¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ú¥¢¶¥µ»¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ìÏ«¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¼«¿È¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡ÖÎø°¦¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ë¶á¤¤´¶¾ð¤ËËè²ó¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤È¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤·¤Æ¤ë¤È¼»ÅÊ¤·¤¿¤ê¡¢¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤âÂ¾¤Î¿Í¤ÎÊý¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¡Ø¤¨¤Ã¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬¼»ÅÊ¤«¤¡¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¡¢Åö»þÊú¤¤¤¿Ê£»¨¤Ê´¶¾ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥«¥Ã¥×¥ë¶¥µ»¤æ¤¨¤ÎÆÃ¼ì¤Ê´Ä¶¤¬¡¢Îø°¦´¶¾ð¤È¶á¤¤´¶¾ð¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤«¡£
¡ÖÎø°¦·Ð¸³¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¥¼¥í¤Î»ä¤Ç¤â¤½¤¦´¶¤¸¤ë¤°¤é¤¤¤À¤«¤é¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÎø°¦¤Î´¶À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¡¢¼ÂÂÎ¸³¤ò¸ò¤¨¤Æ¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤ÎÆÃ¼ì¤µ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£