Touch ID¤À¤±¤òMagic Keyboard¤«¤é¼è¤ê³°¤·¤ÆÊØÍø¤Ë»È¤¦²þÂ¤
Touch ID¤Ï»ØÌæ¤Ë¤è¤ëÀ¸ÂÎÇ§¾Ú¤Ç¡¢macOS¤Ç¤Î¥í¥°¥¤¥ó¡¢¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¥í¥Ã¥¯²ò½ü¡¢Apple Pay¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Mac¤Î¾ì¹ç¤ÏApple½ãÀµ¤ÎMagic Keyboard¤ËTouch IDÍÑ¥»¥ó¥µ¡¼¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼À½¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈTouch ID¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Magic Keyboard¤«¤éTouch ID¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤À¤±¤ò¼è¤ê³°¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥í¥ó·¿¤ÎTouch IDÀìÍÑÃ¼Ëö¤òºîÀ®¤¹¤ë²þÂ¤¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.jeffgeerling.com/blog/2025/why-doesnt-apple-make-standalone-touch-id
Standalone Touch ID (Part 1) - Hey, it's Jason!
https://grepjason.sh/2022/standalone-touch-id-part-1
Apple¤Ï½¤Íý¤·¤Ë¤¯¤¤Àß·×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Magic Keyboard¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤ºÇØÌÌ¥«¥Ð¡¼¤ò³°¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿ÁØ¤â¤ÎÀÜÃåºÞ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ç®¤ò²Ã¤¨¤ÆÇí¤¬¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ò¡¼¥È¥¬¥ó¤äÀìÍÑ´ï¶ñ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÃÈË¼´ï¶ñ¤Ê¤É¤ËÎ©¤Æ¤«¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÊýË¡¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎÍ»²ò¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Touch ID¥»¥ó¥µ¡¼¤òÆÈÎ©¤µ¤»¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï¡Ö¥í¥¸¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¡×¡ÖTouch ID¥»¥ó¥µ¡¼¡×¡ÖLightning¥³¥Í¥¯¥¿¡×¤Î3¤Ä¡£¥»¥ó¥µ¡¼¤äLightning¥³¥Í¥¯¥¿¤È¥í¥¸¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Ï¥ê¥Ü¥ó¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÇÀÜÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥ê¥Ü¥ó¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÏÀÚ¤ì¤ä¤¹¤¤¾å¤ËÀÜÃåºÞ¤Ç¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼è¤ê³°¤·¤Ë¶ËÅÙ¤ÎÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆâÉô¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤âÀÜÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼è¤ê³°¤·¡¢Lightning¥³¥Í¥¯¥¿¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼è¤ê³°¤·¤¿¥Ñ¡¼¥Ä¤ò3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ç½ÐÎÏ¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ë¼ý¤á¤Þ¤¹¡£
¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ï¥ì¥´¥Ñ¡¼¥Ä¤ò»È¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë²þÂ¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Ð¡¼¥¯»á¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥í¥ó·¿¤ÎTouch ID¥»¥ó¥µ¡¼¤òÌó1½µ´Ö»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Touch ID¤ò»È¤¦¤¿¤á¤ËÍ¾·×¤Ê¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÃÖ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â²÷Å¬¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£