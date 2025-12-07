TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の第9話が12月7日（日）に放送される。競馬の世界を舞台に、夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリー。

主演は妻夫木聡。共演には佐藤浩市、目黒蓮、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠ら豪華キャストが名を連ねる。原作は山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した作家・早見和真氏の同名小説。

2年後の有馬記念優勝という大きな夢に向かい、栗須（妻夫木聡）と耕一（目黒蓮）を中心に、チームロイヤルは固い結束を築いていた。

『ザ・ロイヤルファミリー』第9話の場面カット ©TBSスパークル／TBS

隆二郎（高杉真宙）に代わり、ロイヤルファミリーの主戦ジョッキーとなった翔平（市原匠悟）は、秋のG汽掘璽坤鵑膨む。だがその矢先、翔平は思わぬ大きなトラブルに巻き込まれてしまう――。

一方、耕一のライバルである展之（中川大志）は、父・椎名（沢村一樹）も成し遂げられなかったクラシック三冠制覇を狙っていた。

次々と襲いかかるトラブルにより、目標としていた年末の有⾺記念出場は絶望的に思われる。それでも栗須と耕一は、チームを守るため、そして夢をつなぐために奔走していく。