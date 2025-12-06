『コナン』萩原千速の声に安心感で話題 田中敦子さん→沢城みゆき交代でテレビ初披露「敬意を忘れず演じていただいている」
テレビアニメ『名探偵コナン』の最新話「赤レンガ倉庫 消えた誘拐犯（前編）」が6日、読売テレビ・日本テレビ系で放送され、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員である萩原千速が登場した。千速役は2024年8月に亡くなった田中敦子さんから沢城みゆきが新たに担当しており今回、テレビアニメでは声が初披露された。
【動画】どんな声？沢城みゆき演じる萩原千速のキャラボイス 新作映画の映像
「赤レンガ倉庫 消えた誘拐犯（前編）」は、少年探偵団が『仮面ヤイバー』に登場する猫にそっくりなトラカゲがボロボロの紙をくわえているのを発見。その紙は「シオリ」という少女からのSOSだった。一方、佐藤刑事と高木刑事は、その少女の誘拐犯を追跡していたが、神奈川県に入ったところで見失う。居合わせた神奈川県警の萩原千速は、犯人が赤レンガ倉庫に逃げ込む姿を目撃し、米花で聞き込みするコナンと、横浜で誘拐犯を追跡する千速、二拠点での救出作戦がスタートする物語が展開された。
沢城が演じる千速の第一声は、交通違反を取り締まる場面で「以後、気をつけるように」だった。その後、佐藤刑事が運転する車が、交差点で子どもにぶつかりそうになる場面で再登場し、千速が白バイに乗りながら子どもを掴み助けた。
なお、千速は来年公開の劇場版シリーズ最新作となる第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（2026年4月10日公開）にメインキャラクターとして登場。先日公開された映像では、「逃がしやしないよ」と力強く言い放ち、「風の女神」千速が繰り広げる、ド派手なバイクアクションを堪能することができる。
テレビアニメでは初めて千速の声が披露され、たくさんの沢城ボイスによる千速を聞いたファンはネット上で「沢城みゆきさんの安心感よ 何でもできますねえ」「沢城みゆきなのは大正解だった かっこいい系の声にハズレなし、最高です」「沢城みゆき様の田中敦子様への敬意を忘れず演じていただいていること本当に感動しました」「田中敦子さんの千速さんを見た時と同じかっこよさと凛々しさをまた感じられて嬉しかったです 田中敦子さんも沢城みゆきさんも本当にありがとうございました」などと反応している。
■沢城みゆきコメント
千速の声を担当させていただくことになりました、沢城みゆきです。田中敦子さんが大好きです。思い出す事はあまりありません。忘れる日がないからです。
青山先生の原作を丁寧に拝読して、声の入った千速も愛していただけるように、
やれることはなんでもやりたいなと思いました。バイクの免許を取りに行ってみることにしました。
倒れたバイクを起こすことができず入会できませんでした。筋トレからスタートです。TVシリーズで、映画で（!?）皆様にお会いできる日を楽しみにしています。
皆様にも楽しみにしていただけたら、これ以上心強い事はありません。どうぞよろしくお願いします。
