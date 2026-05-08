Image: Lomb / Shutterstock オーストラリアで昨年12月に施行された、16歳未満のSNS禁止法。世界に先駆けた法律であり、いろいろな国、地域で先行例としてさらに議論されていくことになるのでしょう。禁止法施行から数ヶ月たったいま、オーストラリアの若者の意見を聞くと…、大きな変化はないそうです。SNS禁止…されてる？調査会社のYouthInsightとMolly Rose Foundationが若者層へSNS禁止