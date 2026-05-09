三田紀房の起業マンガ『マネーの拳』を題材に、ダイヤモンド・オンライン編集委員の岩本有平が起業や経営を解説する連載「マネーの拳で学ぶ起業経営リアル塾」。第62回では「幸せな買収」について解説する。「共同戦線」なんてのんきなことを言っている場合じゃないそれぞれの思惑から、アパレル企業・T-BOXの古参メンバーであり、同社の株式を所有する大林隆二、菅原雅弘、片岩八重子（ヤエコ）の3人は、ライバル企業・一ツ橋商