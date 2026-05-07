アニメ『名探偵コナン』の劇場版シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（4月10日公開）の最新興収が発表され、公開27日間で観客動員数740万人、興収108.8億円を突破した。これにより映画『コナン』シリーズは、4年連続で興収100億円超えの快挙となり、配給の東宝は「4作品連続で興行収入100億円突破という邦画史上初の記録を更新する大快挙を成し遂げました！」と驚いている。【画像】千速など4人集結！公開された