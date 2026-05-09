中国メーカー「SINO-DOLL」の高級ラブドール。写真でも顔に不自然なテカリはなく、肌の質感の高さがわかるスマホやアプリ、EV、そして各種ロボットなどなど。中国発の先端技術が生活に欠かせなくなっている中、その技術がフィードバックされ超進化した中国製のラブドールも登場している。その進化をユーザーはどうたしなんでいるのか？ルポライターの安田峰俊さんがリポートします！【写真】台湾のラブドールファンが運営するカ