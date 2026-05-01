子どもは時に、親が予測できない行動を取るものです。「まさか、うちの子が」と思いながらも娘を叱った後で“衝撃の事実”を知り、深く後悔したのは、中田ゆみこさん（仮名・36歳）。ゆみこさんは小学3年生のひとり娘・瞳ちゃんが義母の財布からお金を取ろうとする瞬間を目撃しました。◆「孫の顔を見たい」と月に1度、訪ねてくるようになった義母ゆみこさんは、結婚14年目です。義父母とはほどよい距離感を保っていましたが