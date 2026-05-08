日体大男子バレー部は８日、２０２６年春季関東大学バレーボール男子１部リーグ戦で「スポーツパーソンシップに反する行為」があったとして謝罪した公式インスタグラムで「お詫びとご報告」と題し、「日頃より日本体育大学バレーボール部男子を応援していただき、誠にありがとうございます。この度、当部において２０２６年春季関東大学バレーボール男子１部リーグ戦においてスポーツパーソンシップに反する行為が確認されまし