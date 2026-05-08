高市首相（自民党総裁）は８日、全国の女性議員を対象に党本部が開いた研修会に出席し、オンラインを含む約３２０人の参加者を激励した。首相は初入閣が女性ゆえの起用と評されて「傷ついた」と振り返り、「時代が変わってきた。たくさんの女性政治家が全国で実績を上げている」と語った。女性活躍を阻む「鉄の天井」の打破に向け、「バンバン鉄に穴をくりぬいていこう」と呼びかけた。