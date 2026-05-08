プチプラコスメの人気ブランド「セザンヌ」から、人気ハイライト「パールグロウハイライト」のリニューアル版と、下まぶた用アイライナーの新色が2026年7月上旬より先行発売されます♡自然なツヤ感と透明感を叶えるハイライトに加え、目元をさりげなく盛れる万能カラーのアイライナーが登場。毎日のメイクをアップデートしてくれる注目アイテムを詳しくご紹介します。 ツヤ肌を叶える