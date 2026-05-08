アニメ映画『魔女の宅急便』が、本日8日の日本テレビ金曜ロードショー」にて放送された。金曜ロードショーの公式Xでは、コリコの町でキキがバスとぶつかりそうになったシーンについて裏話が説明された。【画像】知らなかった！ジブリと書かれたバス『魔女の宅急便』衝突しそうなシーン公式Xでは「コリコの町の角を曲がったところでキキとぶつかりそうになったこのバスは”STUIDO GHIBLI”つまり”#スタジオジブリ”と書か