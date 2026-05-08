高市早苗首相高市早苗首相は8日の参院本会議で、昨年の自民党総裁選を巡り、自陣営がライバル候補を誹謗中傷する動画を作成し交流サイト（SNS）に投稿していたとの週刊文春報道を否定した。「事務所の職員に確認したが、ネガティブな情報の発信は一切行っていないとの報告を受けている」と述べた。立憲民主党の小島智子氏への答弁。先週発売の週刊文春は、首相の公設第1秘書らが、総裁の座を争った小泉進次郎防衛相について「