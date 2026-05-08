ソニーセミコンダクタソリューションズとTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited(TSMC)は8日、次世代イメージセンサーの開発・製造に関する戦略的提携に向けて、法的拘束力を伴わない基本合意書を締結した。 ソニーとTSMCは、ソニーが過半数の株式を保有し支配株主となる合弁会社の設立を検討するとともに、熊本県合志市に新たに建設されたソニーの工場への開発、及び