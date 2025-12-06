この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

海外不動産投資家の宮脇さき氏が解説！世界中で起きる「富の大移動」とは？相続で富裕層になる人、資産を失う人の違いがわかる

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「今後20年以内に83兆ドルもの資産移転が世界中で起きる！相続を受ける上で知っておくべきことについて教えます！」と題した動画で、「大相続時代」が世界的な現象であり、資産を持つ者だけでなく、全ての人に関わる問題であると警鐘を鳴らした。



宮脇氏はまず、「少子高齢化とか大相続時代は、日本だけじゃなくて今世界中で言われているんですよ」と指摘。金融大手UBSのレポートを引用し、「今後20年以内に83兆ドルもの資産移転が世界中で起こる」と予測されていることを紹介した。これは戦後の経済成長期に資産を築いた世代から、その子供や孫の世代へと富が大規模に移動する現象を指す。この結果、相続によって意図せず富裕層になる人々も現れるという。



しかし、宮脇氏は資産を受け継ぐだけでは幸運とは限らないと語る。「その資産を守れるかどうかは本人次第」であり、準備不足が相続の失敗につながるケースが多いと説明。「相続は実は相続する側と受ける側の準備を本当に長い期間かけてやっておかないと、うまく引き継げなかったり、大多数が取られてしまったり、なくなったりっていうことが多い」と述べ、計画の重要性を強調した。



特に問題となるのが「負の遺産」である。日本では地方の過疎化が進む中、住む人がいない不動産を相続してしまうケースが増えている。宮脇氏は、このような物件は「売るに売れない、貸すに貸せない」状況に陥りがちで、相続を受けた側は固定資産税や維持管理費用といった負担だけを背負うことになると解説。相続を受ける側にも、資産を適切に管理・運用するための金融リテラシーが求められる時代になっている。



大相続時代は、ただ待っていれば資産が手に入るという単純な話ではない。最後に宮脇氏は、「資産を残す側と受け取る側の双方が、税金対策や資産の形式について早期に計画を立て、知識を身につけることが、資産を守り、未来へ繋ぐための鍵となるだろう」と動画を締めくくった。