高校時代は心ない男子生徒から「デブス」と言われたことも⋯⋯。摂食障害と双極性障害を経験したインフルエンサー・もち子さん。高校時代は体重に悩み、周囲からの心ない言葉に傷ついた彼女が、いかに人生の危機を乗り越えたのか。偏差値30からの受験勉強と、それに続く試練の日々を追った。

《変わりすぎ！！》「体重65キロ・躁うつ病」だった女子高生→“超カワイイマッチョ”になった現在の姿を見る【峰不二子ボディ♥】



武器は「峰不二子ボディ」。勉強＆トレーニングにまつわる投稿で人気を集めるインフルエンサーのもち子さん。彼女はなぜ変われたのか？ ©細田忠／文藝春秋

「高校デビュー」を夢見て偏差値30から猛勉強

「高校に入ったら変わりたい」--中学生時代のもち子さんが抱いた強い思いだった。「デブス」と男子から日常的に言われ、自分に自信が持てなかった彼女は、自由な校風の高校に入れば自分も変われると信じていた。

しかし、その志望校の偏差値は60〜65。一方で彼女の模試の結果は偏差値30程度。学校の先生からも「無理だ」と言われる状況だった。

「とにかく、頭が良かったわけではないので、人の10倍の量をこなしました」

中学3年生の夏休みは朝10時から夜10時まで塾にこもり切り。元日さえも塾に通う毎日を送った。その結果、模試で偏差値67を記録し、志望校にトップの成績で合格を果たした。

ところが、憧れていた高校生活は、彼女の想像とはかけ離れたものだった。キラキラした高校には、可愛くて細い子たちが集まる。自分だけが周りと体重が20キロも違うことに苦しんだ。

「私が歩いていると『ドスドス聞こえるね』と言われたり、自転車をこいでいると『がんばって漕がないと痩せないよ』とからかわれたり……」

友達だと思っていた子たちからの言葉が、彼女を深く傷つけた。いじめとまでは言えなくても、毎日が地獄だったという。

高校3年生になると、再び勉強に活路を見出そうとした彼女。だが、学校生活のストレスと受験のプレッシャーが重なり、過食と嘔吐を繰り返す摂食障害に陥った。勉強も波が激しくなり、ついに夏休みに入ると塾に行けなくなり、家から一歩も出られなくなってしまう。

病院で「双極性障害」と診断されたとき、彼女は「もう自分はダメなんだ」と思い詰めた。しかし、両親は「もう勉強しなくていいよ」「大学に行きたいなら、来年浪人すればいいから」と優しく声をかけてくれた。

最終的には、先生に勧められたAO入試を受け、無事に大学合格を果たしたもち子さん。「無理して偏差値の高い大学に入るより、自分を大切にする人生を送りたい」--彼女はそう決意した。

今では1万人以上のフォロワーを抱えるインフルエンサーとして活躍するもち子さん。彼女がどのようにして健康的な筋肉とメンタルを手に入れたのか、その続きは後編で明らかになる。

Yahoo読者の感想（AIによる要約済み）

（1）容姿を否定される傷は深く、思春期ならなおさら。彼女の変化は「他人の評価ではなく自分をつくり直したい」という回復力の表れで、運動が自己肯定感を支えたのだと思います。

（2）65キロは決して太くありません。写真もとても可愛らしく、魅力的でしたよ。数字以上に健康的で良い印象です。

（3）今回は本当に素晴らしい仕上がり。素直に「可愛くなったね、ダイエット成功だね」と言いたくなる変化です。

（4）私も若い頃いじめを受け双極性障害に。彼女のようにはいきませんが、今は障害と共に生きています。前向きな姿勢の大切さを感じます。

（5）結局は本人の覚悟がないと変わらない。体型が整うだけで印象は大きく変わる。医師も「整形の前にまず健康的に痩せてみて」と助言しています。

◆◆◆

この文章の本編は、以下のリンクからお読みいただけます。

（「文春オンライン」編集部）