柔道男子の鈴木桂治代表監督が５日、都内で取材に応じ、グランドスラム東京大会（６日、開幕）をけがのため欠場した１００キロ超級の斉藤立（ＪＥＳエレベーター）に対して本音をのぞかせた。

グランドスラム東京大会の同階級は、２１年東京五輪王者のルカシュ・クルパレク（チェコ）を始め、今年６月の世界選手権を制したイナル・タソエフ（ロシア）など豪華な選手がエントリーしている。試合は練習とは比較できないほどの経験値が得られるだけに、鈴木監督は「練習で組み合うことも経験値になるかもしれないけど、試合前の雰囲気は絶対に違う。試合場で同じ空気感で調整してウオーミングアップして対戦して、これほど経験値が爆上がりするものはない。立にも出てほしかったという思いはある」と語った。

ただ斉藤は昨夏のパリ五輪後に首を手術し、復帰したばかり。１１月の講道館杯で優勝したとはいえ、最大の目標でもある２８年ロサンゼルス五輪に向けて、現段階での無理は禁物だ。

鈴木監督は斉藤の負傷箇所の明言は避けつつ、「井上（智和）監督と話をしたが治療は模索中とのこと。何カ月後に復帰とか（の話）はできなかった。骨折とかではないが、体もでかいし、負担がかかるんじゃないかな。（欠場は）しょうがない。これから積み上げていく時期なので」と思いやった。