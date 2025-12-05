くっきー！「まさかのオレ側から」出した“紳助NG”、「ヘキサゴンII」出演時に…
お笑いコンビ・野性爆弾のくっきー！（49歳）が、12月4日に放送されたトーク番組「千原ジュニアのヘベレケ」（東海テレビ）に出演。「まさかのオレ側から」出したという、“紳助NG”について語った。
この日、野性爆弾が東京に進出したときの話題の中で、千原ジュニアは「（野性爆弾の）2人がおもろいからって言って、『クイズ！ヘキサゴンII』（フジテレビ系）やってはったスタッフさんを昔から知ってて。『野性爆弾がどハマりするかもわからんから、紳助さんに』『ええのキター！』って。さすがに2人を放り込むのはアレやから『ちょっとジュニア、手綱持ちみたいな感じで、紳助さんとの間の感じで行ってくれ』って言って、行ったんよ」と、ジュニアの推薦で野性爆弾が「クイズ！ヘキサゴンII」に出演したという。
当時、全国放送の高視聴率番組だった「クイズ！ヘキサゴンII」に出演するという大チャンスが巡ってきた野性爆弾。その結果は…ジュニアいわく「こんなにハマらへんか？ いうくらいハマらへんかった（笑）」。
くっきー！も「す〜ごいハマらんかった。（MCの島田紳助が）す〜ごい嫌ってた、オレらのこと」とコメント。ジュニアは「いつも通りやるやん。オレはわかってるけど、スタジオがシーン…ってなったときに紳助さんが『ジュニア…コレなんや？』。オレ、手綱パって離した（笑）」と振り返る。
くっきー！は「エグかったな。あんまりこれ言うたらアカンけど、ホンマにハマらなすぎて、オレ、楽屋帰るやん？ マネージャーに『紳助NG』って言った。まさかのオレ側からNG。もう無理やと思って。この人と関わることムリやと思って…」と話し、ジュニアも「怖かったよなぁ…」としみじみと語った。
